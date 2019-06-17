PubG vs Fortnite vs Apex Legends
PubG, 3 koldan oyuncuları sarmış durumda. Fortnite ise sürekli yenileniyor. Apex Legends hızlı yükseldi ama tükendi! Peki hangisi ayakta kalacak?
- Mahmut Karslıoğlu
Taklitler aslını yaşatır diye bir söz vardır. PubG'nin hala popüler olmasının başlıca sebeplerinden biri de bu sanırız. Aksi takdirde kendisinden sonra gelenler de dahil olmak üzere tüm Battle Royale oyunlarını ekarte etmeyi başaran Fortnite karşısında bu kadar dayanması mümkün olmazdı. Gerçi bunun başka sebepleri de yok değil. Onlara da yazının devamında değineceğiz.
Battle Royale türü ile bizi ilk tanıştıran PubG oldu. Çember şeklinde sürekli daralan bir tehlikenin olduğu haritada 100 oyuncu arasından ayakta kalan tek kişi ya da ekip olmaya çalıştığınız bu tür, online multiplayer oyunlara taze bir kan getirdi. O kadar popüler oldu ki bir dönemin devi Counter Strike ya da bilinen adıyla CS: GO'yu tahtından etmeyi başardı. Hatta FIFA, Call of Duty ve Battlefield gibi dev oyun serilerinde bile bugün artık Battle Royale modları yer alıyor. Peki türü, native Battle Royale olan oyunlar arasında şu an hangisi daha popüler ve bunun nedeni ne?
PubG ilk olmanın avantajını kullanıyor!
Bir hikayeyi takip ettiğiniz macera oyunları ya da strateji türünden farklı olarak uzun süre PC ya da konsol başında kalmadan anlık girip bir maç yapıp stres atıp çıkabileceğiniz bu tür oyunlar içinde ilk olması sebebi ile PubG'nin yeri ayrı elbette. Oyun mekaniklerini ilk belirleyen oyun olan PubG başlarda ilk ve tek olması ile çok büyük bir oyuncu kitlesini peşine takmayı başarmıştı. Bu başarı çok geçmeden rakipleri de ardı ardına getirdi. Türünün tek örneği iken sorun yoktu. Ancak kolay tüketilen ve kitlenin sürekli olarak değişikliğe aç olduğu Battle Royale türünde sürekli güncelleme ve yenilik yapmadan ayakta kalınamayacağını PubG acı bir şekilde öğrenmiş oldu.
Sürekli yenilik ve inovasyon Fortnite'ın temeli
Fortnite ise uçağı otobüsle, gerçekçi grafikleri ise karton vari grafiklerle değiştirerek tabiri caizse PubG'yi birebir olarak kopyaladı. Ancak kendi yarattığı türün acemisi PubG'nin yaptığı hatalardan ders çıkararak çok daha dinamik mekaniklerle ortaya çıktı ve türe eklediği yapı mekanikleri ile de inovasyonunu yapıp bir de üstüne ücretsiz olması ile kısa sürede türün yeni lideri olmayı başardı. Oyunun hızı ve çeşitli yapılar oluşturabilmenin yarattığı sürekli değişen savaş alanlarıyla kullanıcılar için her zaman eğlenceli olabiliyordu. Bu şekilde PubG ve Fortnite ikilisi çok uzun bir süre yalnız olarak bu rekabeti sürdürdü.
Mobil cihazlarda PubG ezici üstünlüğünü sürdürüyor
Fortnite, her sezon farklı teması ile oyuncuların istediği sürekli değişimi sunarak aradaki farkı açmaya devam ederken PubG, buna, cep telefonlarına özel tamamen ücretsiz PubG Mobile ile karşılık verdi ve böylece kendini yine rekabetin olmadığı bir yere taşımış oldu. Cep telefonları bu tür için çok uygun bir mecraydı ve ücretsiz olması ile kitlesini tekrar büyütmeyi başardı. Bugün 400 milyon indirme ve 50 milyon aktif oyuncu ile PubG Mobile, en hızlı büyüyen mobil oyunlardan biri. PubG'ye para vermek istemeyen PC oyuncuları için de bu bir avantaj oldu ve Tencent Games, cep telefonlarına ek olarak PubG Mobile'i emülatör ile oynayan yepyeni bir kitleye daha kavuştu.
Diğerlerinin eksiklerini iyi gördü ama devamını getiremedi
Daha sonra birden bire ortaya Apex Legends çıktı. Hiçbir pazarlama yoktu. Hiçbir beklenti yoktu. Ama oyun ilk 8 saat içinde 1 milyon, aynı günün sonunda 2.5 milyon ve bir ayda da 50 milyon oyuncu barajını aştı. Twitch üzerinde de Fornite'ı üçe katlayan bir izleyici rakamına kavuşmuştu. Peki Battle Royale türünün bu yeni ücretsiz üyesinin bu başarısının arkasında ne yatıyordu?
Bir dezavantaj gibi görünse de en büyük artısı Fortnite'ı diğerlerinden ayıran inşa sistemine sahip olmamasıydı. Hızlı inşaat yapamayanlar için bir savaş oyunu olarak Fortnite çok büyük bir dengesizliğe neden oluyordu. Silahınızı İstediğiniz kadar hızlı kullanın yapı malzemeniz bittiyse ölmeye mahkûmdunuz. Ama Apex'te saf savaş vardı. Diğer taraftan Fortnite'ın karbon kopya karakterlerinin aksine kendi yetenekleri, güçleri ve zayıflıkları olan benzersiz karakterler Apex Legends içinde takım oyununu daha fazla ön plana çıkardı. Başarı için taktik geliştirmeniz gerekiyordu ve bu da farklılık arayan oyunculara çekici geldi. Ölen takım arkadaşlarınızı tekrar hayata döndürüp onlara bir şans daha verebilmeniz belki de Apex'in en çekici yönlerinden biri ve Fortnite bu konuda da geri kalmıştı. Son olarak Battle Royale türü için oyunun kurallarını değiştiren Apex Legend's Ping sistemi iletişimi inanılmaz derecede kolaylaştırarak Fortnite'a son çalımı attı. Bu sistem ile gördüğünüz her şeyi işaretleyerek bunun durumu ile ilgili çok hızlı bir şekilde takım arkadaşınızı bilgilendirebilmeniz bir mikrofona olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyordu. Hepsi birleşince bir süre Apex Legends liderliği ele geçirdi. Ne yazık ki bu çok sürmedi.
Apex Legends neden bu kadar hızlı çakıldı?
Anlaşılan Battle Royale türünün en yeni üyesinin atılacak tek kurşunu vardı. Rakiplerini çok iyi analiz edip hataları üzerine basarak hızla yükseldi. Ancak PubG ve Fortnite'ın yükselişi geniş bir zamana yayılmıştı, neyin işe yaradığını, neyin başarılı olduğunu ve başarı formüllerini bulduklarında neleri tutarlı bir şekilde geliştirdiklerini anlamak için ayları vardı. Apex Legends ise aynı yavaş tempolu büyümeye ya da kendi başarı formülünü bulmak için zamana sahip olamadı. Kitlesini henüz çözememiş olduğu için oyunu hangi yönde geliştirmesi gerektiğini yeteri kadar başarılı tahmin etmesi mümkün değildi. Yazının başında da belirttiğimiz gibi hızlı tüketilen ve her zaman değişim isteyen bu türün oyuncu kitlesi bu yavaş gelişmeyi affetmedi.
Fortnite kopyalamaya devam ederek ayakta kalıyor
Apex'in bocaladığı süreçte, başarılı olan mekanikleri kopyalama konusunda pek çekingen davranmayan Fortnite, Apex Legend'ın Respawn Beacons özelliğini Respawn Van olarak oyuna dahil etti. Böylece artık Fortnite içinde de takım arkadaşlarınız sizi yeni bir oyun beklemeye gerek kalmadan hayata döndürebiliyor. Ayrıca korsan temalı 8. sezondan itibaren ping sisteminin bir benzeri de yine Fortnite sistemi içine eklenmiş. Epic Games'deki geliştiriciler rakiplerdeki sevilen özellikleri oyuna dahil etmeye devam ettikçe de Fortnite tepede kalacak gibi görünüyor. Bizce bu kadar reaktif bir oyunun kolay kolay yenilmesi de pek mümkün değil.
PubG vs Fortnite vs Apex Legends
Kendisinden sonra gelen iki ücretsiz rakibinin bu çekişmesine PubG; PubG lite ile karşılık verdi. Tamamen ücretsiz olan PubG Lite bu şekilde en büyük dezavantajından kurtulmuş oluyor. Daha düşük sistem konfigürasyonlarında bile kolaylıkla çalışabilen yeni PubG bir kez daha rekabetin olmadığı kulvarı kapmayı başarmış gibi duruyor. Sanırız PubG'nin en büyük başarısı da bu! Bakalım yakında yeni sezonu ile karşımıza çıkacak Apex Legends bunlara nasıl cevap verecek?
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