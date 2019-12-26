Pug Köpeğinin Yüz Taraması İnterneti Şaşkınlığa Uğrattı

Son günlerde internette dolaşan "köpek yüzü MRI taraması" görüntüsü, insanları dehşete düşürdü!

Pug Köpeğinin Yüz Taraması Şaşkınlığa Uğrattı

Hayvan bakmayı sevenler, genellikle görünümü en sevimli olanları tercih ediyorlar. Ancak sadece sevimli göründüğü için çoğaltılan hayvanlar, çoğu zaman sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor.

Pug cinsi köpeğin MRI taraması

İnternette son günlerde dolaşmaya başlayan bir fotoğraf, insanların doğaya abartılı müdahalesinin her şeye nasıl zarar verebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aktör ve komedyen Andy Richter'in Twitter'da paylaştığı "Arkadaşımın pugu veterinere gitti" tweet'i, 130.000'den fazla beğenme aldı. Tweet'teki resimde köpeğin yüzünün (en yumuşak ifadeyle) garip görünen MRI taraması yer alıyor.

Bu görüntü, Londra'da yaşayan veteriner doktor Rory Cowlam'a göre göz seviyesindeki görünümü yansıtıyor. Cowlam'a göre bir pug kafası şeklindeki pastayı kesip, baksaydınız, böyle bir görüntüyle karşılaşacaktınız.

Birçok kullanıcı, görüntüyü hem dehşet verici hem de çok sevimli bulurken, bazıları köpeğe duydukları sevgiyi dile getirdi.

Puglar ilk bakışta farklı bir tür gibi görünseler de, birer köpekler ve kurtlardan geliyorlar. "En sevimli" pugu elde etmek için insanların gerçekleştirdiği yıllar süren seçici yetiştirme, köpek olarak bildiğimiz hayvanlardan çok uzak görünüme sahip bir türün ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Puglar insanlara çok sevimli görünseler de, hayatları boyunca nefes alma sorunları, göz sorunları, alerji, epilepsi, kafaya yeterince kan gitmemesi, doğum problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Bu nedenle "en şirin" hayvanı satın alırken bir miktar araştırma yapmak ve bir kez daha düşünmek isteyebilirsiniz.

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