Qualcomm, Huawei'ye çip satmak istiyor...

Qualcomm, ABD boykotu nedeniyle Huawei'ye çip satamadığı için hiç mutlu değil ve görünüşe göre bunu değiştirmek için elinden geleni yapıyor.

  • Levent Öztürk
Qualcomm, Huawei'ye çip satmak istiyor

Qualcomm'un, ABD yasakları nedeniyle Huawei'ye işlemci veya yonga satamadığını muhtemelen biliyorsunuz. The Wall Street Journal'ın söylediğine göre Qualcomm, bu durumdan hiç memnun değil. Gazete, şirketin ABD hükumeti için hazırladığı ve sınırlamaların kaldırılarak Huawei'ye Snapdragon işlemcilerini satmasına izin verilmesini istediği bir sunumunu elde ettiğini söylüyor.

Qualcomm'a göre bu yasak, Huawei'nin gerekli parçaları almasını engellemiyor. Dahası, "milyarlarca dolarlık" ABD çip satışının MediaTek ve Samsung gibi yabancı üreticilere kaymasına sebep oluyor. Yasağın kaldırılması ise Amerikalı firmaların teorik olarak rekabetçi kalmalarına yardımcı olacak.

Qualcomm'un söylediğine göre, eğer Qualcomm sınırlanır ve yabancı rakipleri sınırlandırılmazsa, "5G çipseti Pazar payında hızlı bir değişim" olabilir.

En son gelir duyurusunda CEO Steve Mollenkopf, Qualcomm'ın "Huawei de dahil olmak üzere" her telefon üreticisine nasıl satış yapabileceğini düşünmesi gerektiğini söylemişti. Ancak o sırada ABD hükumetine yapılan bu sunum ve istekler konusunda bir bilgi bulunmuyordu.

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