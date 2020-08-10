Bill Gates, Koronavirüs Günlerinde Evde Neler Yapıyor? Açıkladı...

Dünya genelinde pek çok kişi, Koronavirüs salgını sırasında diğer kişiler ile temasını ciddi ölçüde sınırlamak zorunda kaldı. Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates de bu konuda bir istisna oluşturmuyor. Gates, Business Insider'a virüs öncesindeki vakit geçirme yöntemlerinden bazılarına yavaş yavaş geri dönmeye çalıştığını, hatta bir kere saçını bile kestirdiğini söyledi. Tabii ki bu saç kesimi sırasında hem Gates, hem de berber maskelerini hiç çıkartmamışlar: "Uzun bir süre saçımı kestirmeden durdum. En sonunda saçımı kestirdim. Bu sırada hem ben, hem de saçımı kesen adam maske taktı."
Ayrıca Gates, birkaç ay önce geçirdiği bir öksürme dönemi ardından Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif olduğunu da ilk kez açıkladı.
Gates'in bilinen alışkanlıklarından birinin tenis sevdası olduğu biliniyor ve kısa bir süre önce rakipleri ile arasındaki mesafeyi koruyarak da olsa tekrar tenis oynamaya başlamış: "Umarım teniste sorun yoktur. Herhangi bir riski belirlendiğini sanmıyorum. Yani, birbirimizin yakınına yaklaşmıyoruz."
Ayrıca Gates, karantina döneminde internet üzerinden briç oynadığını ve bir başka milyarder ve uzun zamandır arkadaşı olan Warren Buffett'in favori partneri olduğunu da söylüyor. Bunların yanı sıra Gates, egzersiz yapmak veya tenis oynamak için dışarı çıktığı zamanlar haricinde kalan vaktini kitap okuyarak, mahallesinde gezerek ve eşi Melinda ile beraber TV izleyerek geçiriyor. Gates, düzenli olarak güncellediği Gates Notes blogunda kitap önerilerinde bulunuyor ve yürüyüşleri sırasında maskesini asla çıkartmadığını belirtiyor. Takip ettiği TV programlarının arasında ise "A Million Little Things", "This Is Us" ve "Ozark" yer alıyor.
Tabii ki eve kapanmanın Gates için, geri kalan pek çok kişiye göre çok daha rahat ve lüks olduğu kolaylıkla söylenilebilir. Söylenilene göre milyarderin Seattle'daki evi yaklaşık 6.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor.
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