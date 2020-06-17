Qualcomm, İlk 5G'li Snapdragon 6 Serisi İşlemcisi Snapdragon 690'ı Tanıttı!

Qualcomm, ilk 5G destekli Snapdragon 6 serisi işlemcisi Snapdragon 690'ı bugun yaptığı bir duyuru ile tanıttı. Peki, Snapdragon 690 özellikleri neler?