Qualcomm, İlk 5G'li Snapdragon 6 Serisi İşlemcisi Snapdragon 690'ı Tanıttı!

Qualcomm, ilk 5G destekli Snapdragon 6 serisi işlemcisi Snapdragon 690'ı bugun yaptığı bir duyuru ile tanıttı. Peki, Snapdragon 690 özellikleri neler?

  • Ercan Uğurlu
Qualcomm Snapdragon 690 Tanıtıldı!

Qualcomm, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile Snapdragon 6 serisi işlemcilerinden Snapdragon 690'ı tanıttı. Yeni mobil platform ile beraber daha çok insanın 5G mobil ağlarından yararlanma olanağını arttırmayı hedefleyen Amerikalı şirket, Snapdragon 690'da 5G desteğine yer veriyor.

Qualcomm Inc. Başkanı Cristiano Amon konuya ilişkin verdiği demeçte, Snapdragon 6 serisinin 5G'yi dünya çapında 2 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısı için erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip olduğunu inandığını söylerken, bunda da elbette haklılık payı var. Zira Qualcomm'un Snapdragon işlemci ailesi, global çapta çok sayıda akıllı telefon üreticisi tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Qualcomm Snapdragon 690 5G'nin Özellikleri Neler?

Peki, 5G desteğine sahip olan Qualcomm Snapdragon 690'ın özellikleri neler? Yeni orta segment akıllı telefonlarda yer alacak olan Snapdragon 690; 5'inci nesil Qualcomm AI Motoru, 4K HDR video kaydı yapabilme ve 120Hz ekran desteği de dahil olmak üzere, Snapdragon 855 5G'nin mobil sınıfta birinci sınıf özelliklerin çoğunu ilk kez orta segmente getiriyor.

Sahip olduğu bu özelliklerle beraber hem genel kullanım hem oyun performansında yeni orta seviye akllı telefonlar için itici güç sağlayacak olan Qualcomm Snapdragon 690'nun 2020'nin ikinci yarısından itibaren piyasaya çıkması bekleniyor.

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