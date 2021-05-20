Qualcomm Snapdragon 778G Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Qualcomm, yaptığı duyuru ile 6nm fabrikasyon sürecine sahip ve 5G modem bulunduran Snapdragon 778G mobil işlemcisini tanıttı. Geçen yıl tanıtılan Snapdragon 768G'nin doğrudan halefi konumunda olan Snapdragon 778G, önemli ölçüde performans iyileştirmeleri ve özellikleri bulunduruyor.
CPU ve GPU tarafında iyileştirmelere sahne olan Snapdragon 778G, 4 yüksek performanslı çekirdek ile 4 enerji verimliliği çekirdekten oluşuyor. Kryo 670 çekirdeklerinden güç sağlayan Snapdragon 778G, önceki nesle göre yüzde 40 oranında CPU performansı artışı vadederken, GPU tarafında da yüzde 40 oranında daha hızlı grafik işleme performansı içeren Adreno 642L barındırıyor.
Adreno 642L, özellikle oyun performansıyla dikkat çekerken, değişken oranlı gölgeleme teknolojisini de içeriyor. Bu teknoloji, işlemciye ek yük getirmeden görüntünün farklı alanlarında gölgelendirmelerde iyileştirme sağlayacak. Ayrıca oyunlardaki gecikme süresini kısaltmak için ekranın dokunma yanıt süresini artırabilen Game Quick Touch özelliğini de içeriyor.
Yeni işlemci yeni kamera yetenekleri de getiriyor. Snapdragon 888'de bulunan üçlü Spectra 570L IPS'yi bulunduran yeni işlemci, kademeli HDR desteğine sahip ve yer alacağı telefonlarda 22 MP'e kadar video kayıt imkanı getiriyor. Bu sayede premium orta sınıf telefonlarda 4K HDR10+ video desteği sağlanabilecek.
Yapay zeka konusunda da iyileştirme getiren yeni işlemci, Snapdragon X53 5G modem, Wi-Fi 6 ve 6E'nni yanı sıra Bluetooth 5.2'yi destekleyen FastConnect 6700 bağlantı sistemi ile birlikte gelecek.
Snapdragon 778G'ye sahip akıllı telefonları bu yılın 2'inci çeyreğinde görebileceğiz. Bu işlemciyi kullanacak telefon markaları ise OPPO, realme, Xiaomi, iQOO ve Honor olacak.
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