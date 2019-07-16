Qualcomm Snapdragon 855 Plus Tanıtıldı!
Qualcomm, Snapdragon 855'in yenilenmiş ve güçlendirilmiş sürümü olan Snapdragon 855 Plus'ı tanıttı!
Qualcomm, Snaprdagon 855 yonga setinin oyunlar, yapay zeka, çapraz gerçeklik (XR) ve 5G ile güncellenmiş sürümü olan Snapdragon 855 Plus'ı tanıttı.
Geçen sene duyurulan Snapdragon 855'i temel alan yeni yonga seti, bir miktar hız artışı da sağlıyor. Yeni platformun üzerinde bulunan Kryo 485 işlemci, 2,84GHz yerine 2,96GHz hızında çalışıyor. Qualcomm'a göre Snapdragon 855'teki Adreno 640 GPU, yüzde 15 hız artışı sağlayabiliyor.
Yenilenen mobil platform, 5G bağlantısı için yine X50 5G modeme ve RF Front-end hizmetlerine dayanıyor. Bunun nedeni, Snapdragon 855 Plus'ın yalnızca Snapdragon X24 LTE 4G modemle bütünleşik olması.
Snapdragon 855 Plus, telefonlarla ve diğer cihazlarla bu senenin ikinci yarısında buluşmaya başlayacak. Yeni mobil platformu hangi cihazların kullanacağına dair bir bilgi, şimdilik yok.
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