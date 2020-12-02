Qualcomm, Yeni Amiral Gemisi Ceplere Güç Verecek Snapdragon 888'i Tanıttı

Qualcomm, gelecek nesil amiral gemisi telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 888'i resmi olarak duyurdu. Peki ama herkes Snapdragon 875'i beklerken nereden çıktı bu Snapdragon 888?