Qualcomm, Yeni Amiral Gemisi Ceplere Güç Verecek Snapdragon 888'i Tanıttı

Qualcomm, düzenlediği Snapdragon Summit 2020'de, yeni nesil amiral gemisi telefonlarda göreceğimiz üst seviye işlemcisi Snapdragon 888'i resmi olarak tanıttı. Snapdragon 888, Qualcomm'un en son X60 5G modemini içeriyor. Bu sayede, 5G için iyi bir seçenek haline geliyor. Bu modem, mmWave desteğine de sahip.
Qualcomm, Snapdragon 888'de AI yeteneklerini de geliştirmiş durumda. Snapdragon 865'e göre saniyede çok daha fazla işlem yapabilen işlemci, aynı zamanda öncülünden daha düşük bir güç tüketimi sunuyor.
Qualcomm'a göre Adreno GPU'lar için de büyük bir atılım olan Snapdragon 888, saniyede 144 kareye kadar ulaşan, yüksek bir grafik performansı vaat ediyor. Fotoğraf konusunda da önemli bir performans artışı söz konusu. Yapılan açıklamada, Snapdragon 888'in fotoğraf ve video kaydı için saniyede 2.7 gigapiksel desteğe sahip olduğu söyleniyor. Bu, Snapdragon 865'ten yüzde 35 daha yüksek bir performans anlamına geliyor.
Snapdragon 888 Hangi Telefonlara Gelecek?
Şimdilik Snapdragon 888'i kullanacağı kesin olan üreticilere şunlar: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi ve ZTE. Bu listeye Samsung ve Sony'nin de ekleneceğine kesin gözüyle bakabiliriz.
Peki Ama Snapdragon 875'e Ne Oldu?
Hemen herkes, yeni işlemcinin Snapdragon 875 olarak adlandırılacağından emindi. Ama Qualcomm, bunun yerine Snapdragon 888 ismini kullanmayı tercih etmiş durumda. Bu durum neden böyle olduğu bilinmiyor. Ama bundan sonrasında bir de Snapdragon 875 beklemek pek mantıklı olmayacaktır.
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