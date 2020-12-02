Amazon Ormanlarında Bulunan, Binlerce Yıl Öncesine Ait Şaşırtıcı Resimler

Amazon yağmur ormanlarının uzak bir kısmında keşfedilen binlerce antik kaya resmi, yağmur ormanlarında yaşayan ilk insanların zamanın Buzul Çağı Devlerinden bazıları ile beraber yaşamını gösteriyor.
Bu muazzam buluş – Dünya'nın en büyük kaya resmi koleksiyonlarından biri – Kolombiya'da bir yamacın yüzeyinde yaklaşık 13 kilometre boyunca devam ediyor ve fillerin tarih öncesi ataları olan mastodonlar gibi hayvanlarla insanların etkileşimlerinin bilinen en eski resimlerinden bazılarını barındırıyor.
İlk olarak 2017 ve 2018 yıllarında açığa çıkartılan buluş, Birleşik Krallık'ta Kanal 4'ün Aralık ayında yayımlanmayı planladığı kayıp Amazon uygarlıkları hakkında yeni bir televizyon dizisi için çekilmek amacıyla başlangıçta gizli tutuldu. Resimlerin, bundan 12.600 ve 11.800 yıl öncesinde, yüzlerce ve hatta binlerce yıl boyunca üretildiği düşünülüyor.
Bu resimlerin arasında yarasalar, maymunlar, timsahlar, geyikler, tapirler, kaplumbağalar, kirpiler gibi halen var olan pek çok hayvan çizimi görülürken, bilim insanları için çok daha önemli olan bir şekilde artık soyu tükenmiş olan mastodonlar, dev tembel hayvanlar, devegiller ve hortumlu, üç parmaklı toynaklılar (gergedan ve tapirler ile aynı aileden) dahil olmak üzere Buzul Çağı mega-canlılarının bazılarının oldukça gerçekçi çizimleri de bulunuyor.
Resimleri bulan ekibin de bir üyesi olan Exeter Üniversitesi ve LASTJOURNEY projesinden Dr. Mark Robinson'un e-posta aracılığı ile yaptığı bir açıklamaya göre bu resimlerde, bu insan topluluklarının bizler için inanması güç olan bir şekilde, bazıları küçük araba boyutlarındaki otçullarla beraber yaşadıkları ve onları avladıkları günlük yaşamlarına canlı ve heyecan verici bir bakış sunuyor.
Bu korunaklı kayaların çevresindeki alanlar da açığa çıkartılarak, o zamanlarda bu bölgede yaşayan insanlar hakkında daha fazla ipucu ortaya çıkartılabiliyor; Kolombiya Amazonlarının ilk yerlileri hakkında bilinen bazı olgular da doğrulanabiliyor. Dr. Robinson ve arkadaşlarının Quaternary International üzerinde yayımlanan bir yazıda açıkladıklarına göre bulunan kemik ve bitki kalıntıları, bu toplulukların palmiye ve ağaç meyvelerinin yanı sıra yılan, kurbağa, kapibara, tatou (armadillo) ve paka (otçul bir kemirgen) yiyen avcı-toplayıcı topluluklar olduğunu gösterdi. Ayrıca bu insanlar yakın derelerde avlanarak pirana balıkları ve timsah da yakalıyorlardı. Bunların yanı sıra kırmızı boyanın yapımında kullanılan kazınmış toprak boyası da dahil olmak üzere çeşitli araçlar da bulundu.
Ne yazık ki resimler uzun yıllardır doğanın etkisinde kaldıkları için pek çok yerde solmuş ve hatta neredeyse yok olmuş durumdalar. Yine de kaya çıkıntıları ile yağmur gibi bazı etkenlerden korunan çeşitli kısımlar göreceli olarak oldukça iyi bir şekilde korunmayı başarmışlar.
Kaydedilen çekimler, Birleşik Krallık'ta, Kanal 4'te Aralık ayında yayımlanacak olan The Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon üzerinde İngiliz paleoantropolog ve kaşif Ella Al Shamahi sunuculuğunda izlenilebilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın