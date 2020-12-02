Amazon Ormanlarında Bulunan, Binlerce Yıl Öncesine Ait Şaşırtıcı Resimler

Amazon ormanlarında binlerce yıl önce yaşayan antik bir topluluğun geriye bıraktığı düşünülen, 13 kilometre boyunca devam eden şaşırtıcı çizimler bulundu. Bu çizimler, o çağlarda insanların birlikte yaşamak zorundu olduğu dev hayvanlar dikkat çekiyor.

02 Aralık 2020 00:03

Levent Öztürk