Qualcomm, Yeni Mobil Yonga Seti Snapdragon 780G'yi Resmi Olarak Tanıttı

Qualcomm, 2019 yılının aralık ayında duyurduğu Snapdragon 765G'nin varisi olarak tanımlanan yeni Snapdragon 780G yonga setini resmi olarak tanıttı. 5G desteği sunan Snapdragon 780G, bugünün premium amiral gemisi telefonların hemen altında konumlanan orta-üst seviye segment telefonlara güç verecek.
Snapdragon 780G'nin en önemli yeniliği Spectra 570 triple ISP adını taşıyor. Bu özellik, aynı anda 3 kameradan birden görüntü yakalanmasını sağlıyor. Başka bir deyişle, geniş açı, ultra-geniş açı ve telefoto kameraları aynı anda görüntü yakalayabiliyor. Ayrıca Qualcomm, yeni Snapdragon 780G ise daha yüksek bir düşük ışık performansı ve HDR10+ video kayıt desteği de sunuyor.
?"Snapdragon 7 serisini üç yıl önce tanıttığından beri, 7 serisine dayanan 350'den fazla cihaz piyasaya sürüldü. Bugün, Snapdragon 780G 5G Mobil Platformunu tanıtarak bu ivmeyi sürdürüyoruz" diyen Qualcomm ürün yönetimi başkan yardımcısı Kedar Kondap sözlerine şöyle devam etti: "Snapdragon 780G'yi, dünya çapında daha fazla kullanıcıya premium deneyimler sunmak için tasarladık."
?Snapdragon 765G, Snapdragon 7 serisinin ilk ürünü değildi ama bu seride 5G desteği sunan ilk yonga seti olmuştu. Snapdragon 765G ile birlikte bir çok premium özelliğe uygun fiyat karşılığında ulaşabilen kullanıcılar, Snapdragon 780G ile de aynı şansı yakalayacak gibi görünüyor.
Snapdragon 780G ile çalışan ilk telefonların, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren raflarda olması bekleniyor.
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