Qualcomm, Yeni Mobil Yonga Seti Snapdragon 780G'yi Resmi Olarak Tanıttı

Qualcomm, premium telefonların sunduğu pek çok özelliği orta - üst seviye telefonlara taşıyacak yeni yonga seti Snapdragon 780G'yi resmi olarak tanıttı. Bakalım Snapdragon 765G'nin varisi olarak tanımlanan yeni Snapdragon 780G yonga seti bizlere neler sunuyor...

Snapdragon 780G tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Sonsuzluk işareti klavyede nasıl yapılır?
Soru işareti nasıl yapılır? (?) Bilgisayar klavyesinde soru işareti
Tik işareti nasıl yapılır? Klavyede tik işareti yapılışı
Ok işareti nasıl yapılır? Klavyede ok işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Netflix'ten 2 Keanu Reeves Bombası Birden: BRZRKR Netflix'e Geliyor!
Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business Ana Sponsorluğunda Başladı
Son Dönemde Büyük Zararlara Yol Açan Lazarus Hack'leme Tekniği Açığa Çıktı
Mac Virüslerinin Sadece Bir Yılda Yüzde 1.000'in Üzerinde Arttığı Açıklandı
Bir Döneme Damga Vuran Akıllı Telefon Devi, Kepenkleri İndiriyor mu?

 

 