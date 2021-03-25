Qualcomm, Yeni Mobil Yonga Seti Snapdragon 780G'yi Resmi Olarak Tanıttı

Qualcomm, premium telefonların sunduğu pek çok özelliği orta - üst seviye telefonlara taşıyacak yeni yonga seti Snapdragon 780G'yi resmi olarak tanıttı. Bakalım Snapdragon 765G'nin varisi olarak tanımlanan yeni Snapdragon 780G yonga seti bizlere neler sunuyor...