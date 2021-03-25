Yeni Güncelleme ile Windows 10'a Gelecek Yeni Simgeler Ortaya Çıktı

Microsoft'un bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan Sun Valley kod adlı Windows 10 özellik güncellemesi, işletim sistemine bazı büyük görsel değişiklikler de getirecek. Windows 10 Insider programında gözlemlenen değişiklikler şimdiden işletim sisteminin neye benzeyeceğinin sinyallerini veriyor.
Microsoft son olarak Windows 10 Insider Preview 21343 sürümünü yayınladı ve büyük bir yenilik daha gün ışığına çıktı: Dosya Gezgini uygulamasındaki yeni simgeler. Bu, daha önce görmeye alışık olduğumuz basit bir "yeni simge" güncellenmesi değil. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, Dosya Gezgini'ndeki yeni simgeler eskilerinden ve birbirlerinden belirgin bir şekilde farklı görünüyor. Yıllardır değişmeyen Geri Dönüşüm Kutusu bile bu değişiklikten nasibini alıyor.
Microsoft, blog gönderisinde bunu açıkça söylemese de, bunların hepsinin son simgeler olmayacağını varsayabiliriz. Örneğin, Microsoft, Windows 10 önizlemede iken Geri Dönüşüm Kutusu simgesini değiştirmişti. Simgelerin son halinin ne olacağı kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre değişebilir.
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