Yeni Güncelleme ile Windows 10'a Gelecek Yeni Simgeler Ortaya Çıktı

Windows 10'un bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek büyük güncellemesinde işletim sistemde görsel anlamda da büyük değişikliler olacak gibi görünüyor. Yeni Windows 10 simgeleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.