Radeon 6600 XT GPU Tanıtıldı: Bilmeniz Gerekenler İçeride...

Aylarca süren sızıntılar ve spekülasyonlardan sonra, AMD nihayet mevcut RDNA2 serisine eklediği yeni Radeon 6600 XT GPU'yu tanıttı.
Radeon 6600 XT, RX 5700 XT'nin halefi olarak görev yapacak ve 9,6 teraflop gücünde olacak, 8 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Bunun dışında, PCIe 4.0 arayüzünü de destekleyecek ve 2.048 akış işlemcisi ile gelecek. GPU, 128-bit bellek veriyoluna ve 16Gbps bellek hızına sahip olacak. Bu donanımın yanı sıra, 6600 XT ayrıca Radeon Boost ve Radeon Anti-Lag özelliklerine sahip olacak.
Sayılan teknik özellikler, bir 1440p kart olarak bilinen 5700 XT'den daha iyi olsa da, AMD 6600 XT'yi "1080p için yeni standart" olarak konumlandırıyor. AMD, Assassin's Creed Valhalla ve Doom Eternal gibi bazı oyun testlerini paylaştı. Şirket, 6600 XT'nin Nvidia'nın 3060 GPU'suna kıyasla ortalama yüzde 15 daha hızlı olacağını iddia ediyor.
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