Kaybolan SSD, Dark Web'de Ortaya Çıktı. Ortaya Çıkartan ise Bir YouTuber!

Bulut merkezli bir Fransız şirketi olan Scaleway, geçtiğimiz günlerde resmi blogunda çok ilginç bir hikaye paylaştı. Scaleway CEO'su Yann Lechelle, blog gönderisinde şirketinin bir yıl önce Scaleway'in veri merkezlerinden birinden diğerine geçiş yolculuğu sırasında bir SSD kaybettiğini söyledi. Bu, aktarım yolculuğunun "güvenli" olarak nitelendirilmesine rağmen gerçekleşmişti.
Ancak belki de inanılmaz bir şekilde firma, kayıp SSD'sine hayırsever bir YouTuber sayesinde tekrar kavuştu. YouTuber, bu SSD'yi karanlık web'deki bir siteden kurtardığını belirtti. Kahraman YouTuber'ın kimliği ise henüz açıklanmadı.
Bu YouTuber, görünüşe göre izleyicileri için veri silme ve veri kalıcılığı ile ilgili bir konu hazırlıyordu ve bunun için bir SSD almak istiyordu. Sitelerden birinde kayıp SSD ile karşılaştığında da muhtemelen videosu için yedek bir sürücü aramaktaydı. YouTuber, SSD'yi aldıktan sonra hemen Scaleway ile iletişime geçti. Scaleway'e sürücünün zarar görmeden iade edildiğini ve içindeki verilerin kopya ve benzeri olmadan hala orijinal durumunda olduğuna dair de güvence verdi.
Bu olay sayesinde şirket, taşıma sürecinin tam denetimini gerçekleştirdiğini ve mümkün olan her yerde gerekli değişiklikleri yaptığını iddia etmekte. Taşınan depolama ve ortam, artık sertleştirilmiş kasaların içindeki GPS özellikli izleyicilerle güncellendi.
Konu polis tarafından halen araştırılıyor.
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