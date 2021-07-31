Kaybolan SSD, Dark Web'de Ortaya Çıktı. Ortaya Çıkartan ise Bir YouTuber!

Bulut merkezli firmanın taşıma yolculuğu sırasında kaybolan SSD'si, bir YouTuber tarafından dark web'de bulundu. İşte yaşanan ilginç olaylar...

  • Levent Öztürk
Yolculukta kaybolan SSD'nin ilginç hikayesi...

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