RAM ile İlgili Doğru Sanılan 4 Yanlış!
Eğer RAM hakkında bu söylenenlerden birine bile inanıyorsanız, çok yanlış şeyler biliyorsunuz demektir!
RAM (random access memory, rasgele erişim belleği) tüm bilgisayar, tablet ve telefonlarda bulunan temel donanım parçalarından biri. Bu parçanın amacı işlemleri geçici olarak hatırlamak ve bu sayede işlemcinin sürekli aynı işlemleri yapmasını kolaylaştırmak.
Donanımın en önemli parçalarından biri olmasına rağmen RAM hakkında bir kaç büyük mite inanıyor olmamız şaşırtıcı bir gerçek. Bu mitler yüzünden insanlar ihtiyacı olmadığı kadar fazla RAM alabilir ya da ihtiyacı olduğu halde az bellekle yavaş performans veren donanımlarının başka bir sorunu olduğunu düşünebilir. Şimdi bu mitleri tek tek ele alalım ve niye "mit" olduklarını görelim.
1 - "Daha fazla RAM'e ihtiyacım yok"
"Elinde bulunan RAM, kullandığın yazılımlar için yeterli görünüyor, o yüzden daha fazlasına ihtiyacın yok". Programlar gerektiği kadar değil yüzde bazında bellek kullanır, bunun sebebi bir yazılımın tüm sistemin ortak çalışma alanı olan RAM'i tamamen işgal etmesini önlemektir. Bu yüzden bir programın çalışırken ne kadar MB ram kullandığı değil, ne kadar RAM gerektirdiğine göre hareket etmeniz gerekiyor.
Eğer bir program yeterli belleğe erişemezse genellikle sabit disk sürücüsünü kullanmaya başlar, bu da hiç iyi bir durum değil. Ayrıca ciddi performans kaybı, uygulamalar arası geçişte yavaşlamalar ve dosya açılma hızının düşmesi gibi belirtiler görüyorsanız, daha fazla RAM'e ihtiyacınız var demektir.
2 - "Bir RAM'in boyutu en önemli özelliğidir"
Evet bir RAM ünitesinin boyutu oldukça önemli. Ancak bir biri ile düşük hız veya frekansa sahip bir RAM 16GB olsa da daha hızlı 8GB RAM'den daha iyi performans göstermeyecektir.
Örneğin 8GB RAM bile düşük RAM belirtilerinden kurtulmanıza yardımcı olmuyorsa, daha fazla değil, daha hızlı bir RAM'e ihtiyacınız olabilir.
3 - "Farklı boyutta RAM'ler birlikte çalışmaz"
Bir çok bilgisayarın ana kartında ekstra boş RAM girişleri bulunur. Ancak yaygın bir mit, eğer var olan RAM ile aynı boyutta RAM almazsanız çalışmayacağı konusunda yanlış bir bilgi yayıyor.
Evet, aslında aynı boyutta, ama özellikle aynı marka ve aynı frekansta bellek üniteleri kullanmak ideal bir durum. Ancak bu farklı boyutlarda RAM'lerin, tek bir RAM'den daha az performans göstereceği anlamına gelmiyor.
4 - "RAM ne kadar boş ise o kadar iyidir"
Eğer belleğiniz dolu görünüyorsa, ancak performans sorunu yaşamıyorsanız, bu aslında iyiye işaret. Eğer orata bir sorun yokken üçüncü parti uygulamalarla Windows fonksiyonlarını kapatıp bellekte yer açmaya çalışırsanız, performans kazanmak yerine kaybedebilirsiniz.
Eğer belleğiniz zaten büyükse, ama yine de performans sorunları yaşıyorsanız, kendi kurduğunuz ve arka planda açık olan, ancak kullanmadığınız programlardan kurtulabilirsiniz.
Son olarak, eğer işletim sisteminiz 64-bit değilse 4GB RAM'in üzerine çıkmanızın bir faydası olmaz, çünkü 32-bit sistemler en fazla 4GB belleği destekliyor. Yeni bir bilgisayar alacaksanız, günümüz yazılım ve sistemleri için en ideal RAM miktarı 8GB diyebiliriz. Ancak bu miktar bir telefon için çok fazla olabilir. Eğer bilgisayarınızı oyunlar, 3D render, programlama, tasarım gibi ağır işler için kullanıyorsanız, 16GB bellek ile hiç bir zaman bellek sorunu yaşamazsınız.
Ali Ruhi Öztürk
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