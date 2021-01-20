Range Rover Evoque 1.5 lt benzinli motorla Türkiye'de! Fiyatı ne kadar?

Geçen yıl Ekim ayında ilk duyurusu yapılan Land Rover premium kompakt SUV modeli Range Rover Evoque, düşük vergi diliminde yer alan yeni bir motor seçeneği ile Türkiye'de satışa sunuldu.
"Bakış Açınızı Değiştirin" showroom sergi konsepti ile otomobil severleri içinde bulunulan dönemin kısıtlarından bir nebze olsun uzaklaştırmayı, hayata farklı bir yerden bakabilmelerini sağlamayı ve özlem duyulan yurt dışı seyahatlerini hatırlatmayı amaçlıyor.
15 Ocak-1 Mart tarihleri arasında görülebilecek konsepte ilişkin hazırlanan tasarımlar bir illüstratör ile çalışılırken, iki boyutlu bir dünyada araçların farklılaşması sağlanıyor.
RANGE ROVER EVOQUE FİYATI NE KADAR?
Range Rover Evoque vergi avantajlı 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği ile 807.963 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
RANGE ROVER EVOQUE NELER SUNUYOR?
- Range Rover Evoque, vergi avantajlı 1.5 litrelik benzinli motoruyla performans ve lüksü bir arada sunuyor. 3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor.
- Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km CO2 karbon salınımıyla da çevre dostu olmayı başarıyor.
- İlk kez Yeni Land Rover Defender'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi ile donatılan Range Rover Evoque'da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.
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