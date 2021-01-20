Range Rover Evoque 1.5 lt benzinli motorla Türkiye'de! Fiyatı ne kadar?

Land Rover'ın premium kompakt SUV'u Range Rover Evoque, vergi avantajı da sunan 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu. "Bakış Açınızı Değiştirin" konseptiyle tasarlanan otomobil alıcılarını bekliyor. Peki Range Rover Evoque fiyatı ne kadar?