Yeni Opel Insignia tanıtıldı! İşte Opel Insignia fiyatları ve özellikleri

Alman otomotiv devi Opel'in amiral gemisi modeli olan Insignia, makyajlanan haliyle ortaya çıktı. 2020 Opel Insignia, 11 Kasım'da gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. İşte yeni Opel Insignia Türkiye fiyatı ve otomobilin özellikleri...
YENİ OPEL INSIGNIA FİYATI NE KADAR?
- Yeni Insignia beş donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Edition donanımına 490.900 TL' den sahip olunabiliyor.
- Elegance donanımına 531.400TL' den, Ultimate donanımına ise 562.900TL' den sahip olunabiliyor.
- Yeni Insignia'nın sportif karakterli sürücülere hitap eden Exclusive donanım seviyesi 573.900TL'den satışa sunuluyor.
- Ailenin en iddialı ve en sportif üyesi GSi versiyonuna ise 999.400TL'den sahip olunabiliyor.
YENİ OPEL INSIGNIA NELER SUNUYOR?
Dördüncü yaşına girerken estetik operasyonu geçiren Opel Insignia'da, adaptif IntelliLux LED farların güncel versiyonu karşımızda. Arkada ise sahte egzoz çıkışlarının formu değiştirilirken, tamponun da ufaktan değişim geçirdiği görülüyor. Ayrıca Türkiye'de satılacak bütün Insignia modellerinde LED farlar standart olarak sunulacak.
Insignia'nın kokpitinde de değişim mevcut. İç mekanda krom süslemeler dikkat çekerken, sürücü ve ön yolcu için opsiyon olarak AGR koltuklar sunuluyor. Uyumlu akıllı telefonlar ise iç mekandaki şarj ünitesi sayesinde kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Yeni Insignia da bilgi ve eğlence sistemi, yeni dijital geri görüş kamerası, arka çapraz trafik uyarı sistemi, otomatik acil durum fren sistemi ve yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, şeritte takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma gibi donanımlar bulunuyor.
YAKIT TÜKETİMİ AZALIYOR
Alman markasının amiral gemisi, yeni geliştirilen, ekstra verimli benzinli ve dizel motorlarla donatılıyor. Ayrıca yeni düşük sürtünmeli şanzımanlar yakıt tüketimini daha da azaltırken sürüş konforuna katkı sağlıyor. Tam boy aktif havalandırma perdelerine sahip ön panjur yeni Insignia'nın aerodinamik verimliliğini daha da iyileştiriyor. Öncüsü ile karşılaştırıldığında, yakıt tüketimi yüzde 18'e kadar daha düşerken, CO2 emisyonları yaklaşık 109 gr/km seviyesinde gerçekleşiyor.
İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
Opel Insignia, iki farklı motor seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkıyor. İlk motor, 1.5 litrelik turbo dizel motor. Bu motor, 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litrelik motor 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleşiyor. İkinci motor ise Insignia GSi adını taşıyor ve 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor olarak öne çıkıyor. Dört çekiş sistemine sahip bu motor 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretebiliyor. Insignia GSi, 9 ileri otomatik şanzımanla donatılıyor.
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