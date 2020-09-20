Mastercard ve İhtiyaç Haritası'ndan Yerel Ekonomiye Destek Projesi

Ödeme teknolojileri lideri Mastercard, İhtiyaç Haritası'yla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,5 milyon TL'lik yatırım yapıyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritasından Ekonomi Desteği

Mastercard Türkiye, ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacı karşılamak isteyenleri online bir platformda buluşturan İhtiyaç Haritası'yla bir araya geliyor. Proje kapsamında, yerel ihtiyaçların yerel  işletmelerden karşılanmasına imkan sunarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nı bir araya getiren proje Covid-19 döneminde ortaya çıkan temel ihtiyaç malzemelerinin yine İhtiyaç Haritası tarafından kurulan platform aracılığıyla yerel işletmeler ve esnaflar tarafından karşılanması esasına dayanacak.  Yerel üreticilerin dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek projenin teknik alt yapısı için çalışmalar Aralık ayına kadar tamamlanacak.Böylelikle yerel işletmeler için yeni bir iş modeliyle tanışacaklar.

Proje; kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel üretici ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ediyor. Mastercard ve İhtiyaç Haritası; ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel üreticiler ve esnaflardan sağlayabileceği bir sistem oluşturuyor.  Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın bir araya geldiği bu projede ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı nedir?

Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın bir araya gelerek başlattığı bu proje 20 şehri kapsayacak. 10 illik iki fazdan oluşacak proje 2020 yılı içinde hayata geçiyor olacak.

Mastercard Impact Fund

Mastercard'ın dünya üzerindeki gelir ve bilgi eşitsizliğini azaltarak ekonomik eşitliği sağlamak, dünya çapında adil, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve finansal katılımı desteklemek amacıyla kurulan bağımsız kurumu Mastercard Impact Fund, dünyanın birçok ülkesinde benzer ilkelerle hareket eden programları destekliyor. Mastercard Impact Fund ilk kez Türkiye'den bir sosyal kooperatifi destekliyor.

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