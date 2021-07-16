TikTok'tan Tarihi Bir Zafer Daha: İndirme Sayıları Parmak Isırtıyor!

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, yeni bir başarıya daha imza attı. Yayınlanan bir rapora göre TikTok, iOS'un App Store ve Android'in Google Play uygulama marketlerinden tam 3 milyar kez indirilmiş durumda. Bu rakam TikTok'un, Facebook ekosistemi dışında bu kadar çok indirilme kaydeden ilk uygulama olmasını sağlıyor. Öte yandan tüketici harcamalarında da öne çıkan TikTok, 2.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etmesiyle, Tinder, Netflix, YouTube ve Tencent Video'nun da bulunduğu seçkin uygulama listesine dahil olmasına sebep olmuş durumda.
TikTok, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde yasaklanmış durumda. Öte yandan uygulamanın Çin'de yasaklanması da TikTok'un başarıya ulaşmasına engel olmuş değil. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Çin pazarı için Douyin adında özdeş bir uygulaması bulunuyor.
Raporda öte yandan TikTok'a yeni rakiplerin de doğabileceği belirtiliyor. Kwai ve Moj gibi bağımsız rakiplerin TikTok'un sahasına girmeye çalıştığı söylenirken, ByteDance'ın uygulamanın başarısını devam ettirebilmesi için yeniliklerin peşinde koşması gerektiği de belirtilmiş.
TikTok'un bu başarısı diğer sosyal medya devlerini de kuşkusuz kıskandırıyor. Instagram'ın Reels uygulaması ile başlattığı akım da tüketiciler tarafından büyük bir talep görmüş olsa da, başarısı henüz TikTok'unki kadar değil. Öte yandan Twitter'ın da Instagram'dan esinlendiği Fleet girişimi başarısız sonuçlanmış. Şirketin çok yakında bu hizmeti kaldırması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın