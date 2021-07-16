TikTok'tan Tarihi Bir Zafer Daha: İndirme Sayıları Parmak Isırtıyor!

Ünlü sosyal medya platformu TikTok, önemli bir kilometre taşına daha erişerek 3 milyar indirme sayısına imza attı. Böylece, Facebook ekosistemi dışında bu kadar çok indirilme kaydeden ilk uygulama oldu!