İnternet Hızında Yeni Rekor: Japonlar, Bir Önceki Rekoru Ezdi Geçti!

Japon araştırmacılar, internet hızı konusunda yeni bir dünya rekoru kırdıklarını açıkladılar. Bu rekorla birlikte veri iletim hızında saniyede 319 terabit'e (Tb/s) ulaşılmış oluyor. Japonya'daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nden (NICT) araştırmacılar, bu rekor denemesinin sonuçlarını Uluslararası Fiber Optik İletişim Konferansı 2021'de sundular.
Bir önceki rekor bir yıldan daha kısa bir süre önce kırılmıştı ve 178 Tb/s olarak tarihe geçmişti. Yeni rekor ise, bu hızı fazlasıyla geçmeyi başardı. Bu hızın ne anlama geldiğini anlamak için iki örnek verebiliriz: ABD uzay ajansı NASA, 400 Gb/s'lik bir hız kullanıyor. Ev internet bağlantıları içinse ortalama en yüksek hız 10 Gb/sn seviyesinde.
Benjamin J. Puttnam liderliğindeki araştırmacılar, bir NICT yayınına göre farklı amplifikatör teknolojilerini birleştirerek dalga boyu bölmeli çoğullama teknolojisinden tam olarak yararlanan bir iletim sistemi kurdular. Bu teknik, sinyalleri birden çok dalga boyuna ayırıyor ve aynı anda yayınlayabiliyor. Daha fazla veri taşımak için araştırmacılar, nadir bulunan üçüncü bir "bant" kullandılar ve ardından çeşitli optik amplifikasyon teknolojileriyle mesafeyi artırdılar.
Bu deneyin en can alıcı yönü ise, sistemin mevcut altyapı ile uyumlu olması. Enstitü, yaptığı açıklamada, "Bu tür fiberlerin yakın vadede pratik yüksek veri hızı iletimini mümkün kılmasını, yeni iletişim hizmetlerinin 5G'nin ötesine yayılması için gerekli olan omurga iletişim sisteminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.
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