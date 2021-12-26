Razer Gold 3. Yaşını Ödüllerle Kutluyor!

Razer Gold ve Silver olarak, 12.12 tarihi itibariyle 3. yılına girdiğini duyurdu. Bugüne kadar 30 milyondan fazla kullanıcı kazanarak kilometre taşlarını aşan şirket, yıllar boyu sonsuz destekleriyle her zaman yanında olan kullanıcılarını ödüllendirmek için, 15 Ocak 2022'ye kadar sürecek olan çekilişlerin ve kesintisiz oyun fırsatlarının yer aldığı, mega 3. Yıl Dönümü etkinliğini başlattı.
3. Yıl Dönümü kutlama videosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
Razer Gold, dünya çapındaki oyuncuların oyun ve oyun içi içerik satın almak için kullanabilecekleri bir sanal cüzdandır. Bu cüzdan, 42.000'den fazla oyun ve eğlence içeriğinde kullanılabilir. Razer Gold, çevrimiçi mağazalardan veya dünya çapındaki 5.6 milyon temas noktalarının herhangi birinden yeniden yüklenebilir. Razer Silver, Razer Gold kullanarak oyun satın alan veya Razer'in yazılım ve hizmetlerine katılarak Razer Silver kazanabilen oyuncular için yaratılmış bir sadakat ödül programıdır.
Razer Gold ve Silver 'a katılmak çok basit: Sadece bir Razer Gold cüzdan oluşturun ve en sevdiğiniz oyunlarda harcamaya başlamak için yükleme yapın. Razer Gold ile harcadığınız her kuruş size Razer Silver ve daha fazlasını kazandırıyor, isterseniz Razer Silver 'ı ödüllerle takas edebilir ya da Skibre ve Razer Cortex 'te oyun oynamak için kullanabilirsiniz!
Harekete geçmek için gerçekten daha iyi bir zaman olamaz çünkü 12 Aralık Razer Gold & Silver'ın 3. yıl dönümü! Bu büyük kutlamada Razer Gold ve Silver sahiplerine , Razer Chroma Mug, Razer Book dizüstü bilgisayar ve Razer Gold ve Silver kuponlarının da yer aldığı harika ödüller sunuluyor.
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