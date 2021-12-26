Razer Gold 3. Yaşını Ödüllerle Kutluyor!

Razer Gold, 12.12 tarihi itibariyle 3. yılına giriyor ve bunu kutlamak için çekilişlerin ve kesintisiz oyun fırsatlarının yer aldığı, mega 3. Yıl Dönümü etkinliği başlatıyor.