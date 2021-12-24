Apple Türkiye, Gelen 2 Zamdan Sonra, Bu Kez iPhone Fiyatlarını İndirdi!

Apple Türkiye, yaşanan kur hareketliliği sonrasında 1 ayda yaptığı 2 zammın ardından, bu kez fiyatlarda indirime gitti. Eski ve yeni (indirimli) iPhone fiyatları haberimizde...