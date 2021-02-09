Razer Huntsman V2 Analog Oyuncu Klavyesi Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası olan Razer, firmanın son teknoloji anahtar yeniliği olan Analog Optik Anahtarlarla donatılmış, özelliklerle dolu yeni klavyesi Razer Huntsman V2 Analog'u duyurdu. Analog veri girişini piyasaya tanıtan bu klavye ile, gerçek tam kapsamlı yön hareketlerini adeta bir gamepad edası ile gerçekleştirerek. Oyuncular artık her tuş vuruşunu milimetresine kadar tam olarak ayarlama ve programlama yeteneği ile yepyeni bir oyun oynama boyutunun kilidini açacak.
Karşınızda Razer Analog Optik Anahtarlar
Razer Analog Optik Anahtar, yalnızca klavye anahtarı teknolojisinde çığır açan bir evrim değil, aynı zamanda benzersiz bir oyun deneyiminin kilidini açman etkendir. Bu benzersiz inovasyon, üç bileşenden oluşur: analog giriş, ayarlanabilir atlama (adjustable actuation) ve çift adımlı atlama noktası (dual-step actuation).
Analog veri girişi: Analog veri giriş yöntemi; daha yumuşak, daha incelikli kontrol ve manevra kabiliyeti için analog bir joystick girişine benzetilmiştir. Bu yeni yetenek oyunculara, 8 yönlü bir WASD hareket sınırlamasını ortadan kaldırarak üçüncü şahıs oyunları, çoklu platform shooter'lar, yarış oyunları ve araç simülatörleri gibi kontrol desteği için optimize edilmiş oyunlarda oldukça fayda sağlayan gerçek 360 derecelik bir hareket alanına izin verir.
Ayarlanabilir Atlama (Adjustable Actuation): Oyuncular ayrıca kendi oyun tarzlarına göre her tuşun atlama noktası (actuation point) özel olarak ayarlayabilirler. Böylece; hızlı tempolu oyunlar için 1,5 mm'lik hızlı atlama (quick actuation) ya da derin ve sert tuş vuruşları için 3,6 mm'lik tam atlama (full actuation) değerleri arasında gidip gelebilirler.
Çift adımlı atlama noktası (Dual-step Actuation): Çift adımlı atlama (Dual-step Actuation) ile, bir tuş vuruşu, iki farklı atlama noktasına (actuation point) atanmış farklı işlevleri etkinleştirebilir. Temelde bir tuş vuruşu başına iki kat daha fazla işlevsellik sunarak oyunlarda bir el bombası aynı tuşla alıp fırlatmak gibi, gelişmiş kombinasyonları etkinleştirmenizi sağlar.
Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Oyun klavyesi anahtar teknolojisinin ön saflarında yer alarak sürekli yenilikler yapıyoruz. Topluluğumuzla tekrar tekrar yapılan test ve araştırmalar sayesinde, yepyeni bir oyun deneyimine kapı açan tamamen yeni bir anahtar tasarladık" dedi. "Yeni Razer Analog Optik Anahtar teknolojisi ile, oyuncular artık mutlak kontrolü deneyimlemek için PC oyunlarının tüm avantajlarından yararlanabilir ve tam potansiyelini ortaya çıkarabilirler."
Beğenilen Razer Optik Anahtarlar'dan doğan bu Analog Optik Anahtarlar, her bir tuşu harekete geçirmek için ışık hızından da yararlanır. Razer Analog Optik Anahtarlar, anahtardan ne kadar ışık geçtiğini izler ve klavyenin her tuşuna ne kadar basıldığının ölçülmesini sağlar. Öte yandan geleneksel mekanik anahtarların aksine, daha az hareketli parçaya ihtiyaç duyarken, metal kontak gerektirmez. Yalnızca saf ışık kullanır. Düşürülmesi gereken fiziksel temas olmadığından, bu anahtarlar kolayca 100 milyon tuş vuruşuna kadar dayanabilir.
Kullanıcıların İstediği Türde Yenilikler
Huntsman ailesinin en son üyesi olan Razer Huntsman V2 Analog, Huntsman Elite'ten gelen topluluk geri bildirimlerinde talep edilen yeni geliştirmeleri içerirken, hayranların en sevdiği form faktörünü ve dijital kadranlı medya tuşlarını da koruyor.
Oyunculardan gelen yoğun talep üzerine; sağlam, dokulu bir yüzey ve standart bir alt sıra için daha fazla özelleştirmeye izin veren doubleshot PBT tuş başlıkları eklendi. Razer, çoğu klavyede bulunan geleneksel ABS plastiğe kıyasla daha dayanıklı bir tuş başlığı oluşturmak için doubleshot plastik kalıplama işlemi kullandı. Bu doubleshot PBT tuş başlıkları, İngilizce, Almanca, Fransızca, İskandinav dilleri, Rusça, İspanyolca ve Japonca dahil olmak üzere çeşitli bölgesel dillerde de mevcut olacaktır. Razer ayrıca Klasik Siyah, Kuvars Pembesi, Cıva Beyazı veya Razer Yeşili renk seçenekleri sunan ve ayrı şekilde satılan PBT Klavye Tuş Yükseltme Setleri (PBT Keycap Upgrade Sets) ile ek kişiselleştirme imkânı da sunacak.
Yeni Huntsman V2 Analog klavye ayrıca gelişmiş bağlantı özelliğine de sahiptir. Ekstra çok yönlülük ve rahatlık için, klavye artık isteğe bağlı olarak USB 3.0 geçişine izin veren ikinci bir kabloyla birlikte tek bir örgülü kablodan gücünü alıyor. Kullanıcılar ayrıca ürünle birlikte verilen adaptör aracılığıyla USB Type-C veya USB 3.0 Type-A arasında seçim yapma imkanı da bulacaklar.
Chroma Entegrasyonlu Oyunlar
Huntsman V2 Analog, RGB Chroma savaş istasyonuna uygundur. Selefinin ayak izlerini takip eden klavye, artık çerçevesiz pelüş manyetik suni deri bilek desteği de dahil olmak üzere her yönden gelen alttan aydınlatmayla harika bir şekilde parlıyor.
Oyuncular, Razer Synapse 3 yazılımında 16,8 milyona kadar renk seçeneğiyle çeşitli aydınlatma efektlerini kişiselleştirebilirler. Oyun içi Razer Chroma aydınlatma efektleri de popüler oyun başlıklarına entegre edilmiştir ve öğreticiler, oyuna tepki veren dinamik efektler ve daha fazlasını bu şekilde görüntüleyebilir.
Razer Chroma deneyimi, daha sürükleyici görsel geri bildirim için diğer cihazlara genişletilebilirsiniz. Razer Huntsman V2 Analog sahipleri, onu diğer Razer Chroma özellikli ürünlerle eşleştirebilir ve Razer Chroma ile Philips Hue entegrasyonu aracılığıyla evdeki akıllı aydınlatma ile senkronize edebilir.
Yeni Analog Optik Anahtarlar, çift PBT tuş başlıklarından tutun geliştirilmiş bağlantı seçeneklerine kadar geniş bir geliştrime yelpazesi ve tam Razer Chroma entegrasyonu ile; yeni Razer Huntsman Analog şimdiye kadarki en gelişmiş, en çok yönlü ve en özelleştirilebilir Razer klavyesi oluyor.
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