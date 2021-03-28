Razer Kraken V3 X Oyun Kulaklığı Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, Razer Kraken V3 X oyun kulaklığını duyurdu. En çok satan Razer Kraken X'ten esinlenen Razer Kraken V3 X, gelişmiş atmosfer oluşumunu (immersion) sağlamak adına yükseltilmiş ses sürücüleri ve çok yönlü bir oyun deneyimi için Razer Chroma™ RGB ile uzun süreli kullanım ve gelişmiş konfor sağlamak için tasarlanmıştır.
Razer Kraken V3 X, sürükleyici bir ses deneyimi için ultra hafif rahatlık sağlar. Patentli ses sürücüsü tasarımı olarak ilk defa Razer BlackShark V2 espor kulaklık ailesinde tanıtılan Razer TriForce 40 mm sürücüler ve 7.1 surround ses ile donanmış olan Razer Kraken V3 X, üst düzey, gerçekçi ses sunar.
Razer HyperClear Cardioid Mic ile kulaklık, oyun içinde parazitsiz net iletişim sağlar. Hibrit kumaş ve hafızalı köpük kulak yastıklarına sahip hafif 285 gr'lık kulaklık, oyuncuların uzun oyun seanslarında sürekli rahatlık sağlar. Razer Kraken V3 X, Razer'ın 16,8 milyondan fazla renge sahip tescilli RGB aydınlatma teknolojisi olan Razer Chroma™ RGB tarafından desteklenirken, markanın en uygun fiyatlı kulaklığıdır ve oyuncuların atmosfere daha iyi katılabilmesi (immersion) için kulaklık ışıklarını özelleştirmelerine olanak tanır.
SATIŞA ÇIKIŞ: Satışta
SATIŞ YERİ: Razer.com ve yetkili perakendeciler
FİYAT: 69.99$/ 79.99€
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