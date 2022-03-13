Razer, Stream Ürünleri Yelpazesini Genişletti

Razer, yeni Razer Seiren BT mikrofonu, Razer Audio Mixer ve Razer Key Light Chroma ile stream ürünleri yelpazesini genişletti. Bu yeni stream çevre birimleri, profesyonel kalitede kablosuz ses, canlı yayında ses miksajı ve daha ilgi çekici, yaratıcı yayın kurulumları için esnek, uyarlanabilir aydınlatma ile içerik oluşturuculara ve mobil yayıncılara daha fazla yaratıcılık ve esneklik getiriyor.
Audio Mixer ve Key Light Chroma masaüstü yayıncılara yönelik olsa da, kablosuz Seiren BT mikrofon, IRL (In Real Life - Gerçek Hayatta) mobil yayın akışı için akıllı telefon üzerinden yayın yapanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Küçük form faktörü ve üstün ses yakalama özelliği ile Seiren BT, mobil yayınları zengin, net ses kalitesine yükselterek IRL akışına yeni bir özgürlük boyutu getiriyor.
Razer Mobil ve Konsol Bölümü Başkanı Richard Hashim, "Şimdiye kadar, IRL yayıncılarının izleyicilerine net ses sağlamak için kablolu bir mikrofon kullanmaları gerekiyordu, bu da özellikle gürültülü dış ortamlarda ne kadar hareket edebileceklerini veya cep telefonlarından görünümü değiştirebileceklerini sınırlıyordu" dedi. "Artık, Seiren BT ile IRL yayıncıları, kablolarla uğraşmak zorunda kalmadan, takipçilerine eşit, dengeli ses seviyeleri ile zengin, ilgi çekici bir deneyim sunmak için cep telefonlarını çekimi yapmak istedikleri yer neresi ise orada tutabilecekleri tam bir hareket özgürlüğüne sahipler."
Razer Seiren BT: Her yerde ses netliği
Bluetooth aracılığıyla bağlanan ve en popüler mobil akış uygulamalarıyla uyumlu olan kablosuz Seiren BT, çok yönlü mikrofon ve güçlü gürültü bastırma yazılımı aracılığıyla zengin, sıcak ses tonları sunarak yayıncıya tam hareket özgürlüğü sağlar.
IRL yayıncıları, Seiren BT sayesinde özçekim çubuklarını ve diğer montaj aparatlarını kablolara dolanma endişesi olmadan kullanarak, yayınlarında yaratıcı olabilirler. Seiren BT, basit bir klipsli tasarım kullanarak yayıncının telefondan uzaklaşarak geniş açılı çekimler kullanmasına ve yayın sırasında telefondan ne kadar uzak olurlarsa olsunlar net ses kalitesini sürdürmelerine imkan sağlar.
Güçlü rüzgarlar veya gürültülü kalabalıklar olsun, Seiren BT mikrofonu, beraberindeki Razer Streaming Mobile App aracılığıyla basit bir yüksek/düşük bastırma seçeneğiyle iç veya dış ortamlardan gelen arka plan gürültüsünü akıllıca filtreler. İç ve dış mekan rüzgar önleyiciler ile birlikte verilen Seiren BT, IRL yayıncılarına istedikleri yerde yayın yaparken içeriklerinin her koşulda tutarlı, temiz bir ses kalitesine sahip olmalarına olanak sağlar.
Seiren BT, Razer'ın Seiren V2 Pro, Seiren V2 X ve Seiren Mini'yi içeren profesyonel sınıf mikrofon ürünlerine eklenen en yeni üründür.
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Razer Audio Mixer: Kombine ses kontrolü
Yeni Razer Audio Mixer, yayınlar için geliştirilmiş bir dizi doğrudan giriş (input) ve merkezi, güçlü ses miksaj yazılımları ile donatılmıştır. Masaüstü yayıncılara yeni kontrol seviyeleri ve canlı miksaj sağlayan Razer Audio Mixer, tek kutudan oluşan bir çözümdür. Bahsedilen kontrol seviyesi, geleneksel olarak karmaşık, hantal ve pahalı çoklu cihaz kurulumu gerektirirken Razer Audio Mixer, bütün bu gereksinimleri; kullanımı kolay, kurulumu basit, tamamen özelleştirilebilir 4 kanallı analog mikserde toplar.
Razer Audio Mixer, yayıncıların anında birden fazla ses kaynağını kontrol etmesine, kaynaklar arasındaki ses seviyelerini dengelemesine, kanalları gerektiği gibi susturmasına ve hatta yayınlarını geliştirmek için ses efektleri eklemesine olanak tanır. Hibrit-XLR (48V Phantom Power ile), TRS Hat Girişi ve Çıkışı, Optik Hizmet Şartları ve daha fazlası dahil olmak üzere en sık kullanılan ses bağlantıları için doğrudan giriş desteği sayesinde, sunulan ses kontrol düzeyinin kurulumu basit ve kolaydır ve teknik uzmanlık seviyesi ne olursa olsun her yayıncı için erişilebilir hale getirir.
Güçlü Razer Audio Mixer yazılımı, Razer Synapse 3'e tamamen entegre edilmiş merkezi bir ses miksaj yazılım paketidir ve oyun sesi, sistem, sohbet ve müzik kaynakları dahil tüm dijital ses çıkış kaynaklarını destekler. Razer Synapse 3 aracılığıyla kullanıcılar, yazılım tabanlı gate (software-based noise gate) ve EQ işlevlerinden yankı ve ses değiştiricilere kadar çeşitli ses ayarlama seçeneklerine erişebilir. Her ses kaynağı Audio Mixer'daki donanımsal fonksiyona karşılık dengelenebilir, karıştırılabilir ve donanım işlevleriyle eşleştirilebilir. Öte yandan ses ayarları ve ses işleme fonksiyonları yerleşik Audio Mixer üzerinden işlendiği için bilgisayardaki sistem kaynaklarını da serbest bırakır.
Razer Audio Mixer, doğrudan girişlerle kurulumu basitleştirerek, kullanıcıya ses kaynakları, kanal miksajları, efektler ve mikrofon ayarları üzerinde tam kontrol sağlayıp profesyonel kalitede ses akışı sorununu ortadan kaldırır. Kaynak ayarlama, kanal başına miksajın yanı sıra; canlı ses kısma, susturma ve efektler ile hem analog hem de dijital ses kaynaklarını destekleyen Audio Mixer ile yayıncılar artık neredeyse her türlü donanım ve yazılım kaynağı kombinasyonuyla başa çıkabilen tek kutulu bir çözüme sahipler olurlar. Bu da Razer Audio Mixer'ı yayıncılar için olmazsa olmaz cihaz haline getirir.
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Razer Key Light Chroma: Profesyonel aydınlatmanın anahtarı
Razer Key Light Chroma, Razer Chroma RGB tarafından desteklenen hepsi bir arada bir çözümdür ve masaüstü yayıncılara sonsuz kombinasyonda aydınlatma sunarak ışıkla boyanmış benzersiz, ilgi çekici ve etkileşimli yayınlar oluşturmalarına olanak tanır. Razer Streaming App veya Razer Synapse 3 aracılığıyla kontrol edilen Key Light Chroma'da yayıncılar; bir dizi aydınlatma ön ayarına erişebilir, aydınlatmalarını diğer Chroma RGB uyumlu cihazlarla senkronize edebilir ve hatta yayın bildirimleriyle senkronize edilebilen çeşitli efektler sayesinde yayınların benzersiz hale getirebilirler.
Daha yaratıcı yayınlar için, Key Light Chroma 16.8 milyona kadar renk sunabildikleri için yayın içeriğine, değiştirilebilir aydınlatma özelliği getirerek ruh halini ayarlamak ve izleyicinin ifadelerine, uyarılarına, haykırışlarına ve daha fazlasına tepki veren ışıklandırma ile izleyici etkileşimini teşvik eder. Razer Chroma RGB'ye ek olarak, Razer Key Light Chroma, 3000k ila 7000k beyaz sıcaklık aralığı ile 2800 Lümen'e kadar çıkar. Böylece VR yayınları için tam oda aydınlatması da dahil olmak üzere herhangi bir yayın kurulumu için doyurucu parlaklık sağlar.
Razer Key Light Chroma, 6.35 mm'lik vidalı bilyeli mafsallı masa kelepçesine monte edilmiş bir çubuk ile birlikte verilir. Panelin her iki yanındaki montaj delikleri, Key Light Chroma'nın hem yatay hem de dikey olarak konumlandırılmasına izin verirken, bilyeli mafsal sayesinde panelin gereken açıda durmasını sağlar. Işığın tüm odaya yayılması için ise, direk masa yüzeyinden 1,3 m'ye kadar uzanır ve yüz aydınlatması için masanın 55 cm üzerinde durabilecek konuma kadar getirilebilir.
52,5 W güç adaptörü ile güçlendirilen Razer Key Light Chroma, hem Wi-Fi hem de Bluetooth özellikli olup, kullanıcıya aydınlatmalarını Razer Synapse 3 veya Razer Streaming Mobil Uygulamasından kontrol etme esnekliği sağlar.
Razer Key Light Chroma hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın.
Seiren BT, Audio Mixer, Key Light Chroma ve beraberindeki Streaming Mobile App, Razer'ın popüler akış çevre birimi yelpazesine yapılan en son eklemelerdir. Seiren BT, mobil akışa tam hareket özgürlüğü sağlarken, Audio Mixer ve Key Light Chroma, gerek masaüstü gerekse diğer tüm yayıncılara daha fazla esneklik ve yaratıcılık getirir. Kapsamlı bir mikrofon, kamera ve aksesuar yelpazesiyle Razer akış serisi, her yayıncıya ve içerik oluşturucuya uygun ürünler sunar.
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Razer Seiren BT
99.99$/ 109,99€
Razer.com ve Yetkili Satıcılar –10 Mart 2022
Razer Key Light Chroma
$299.99 USD / 299,99€ MSRP
Razer.com ve Yetkili Satıcılar – 10 Mart 2022
Razer Audio Mixer
249.99$ / 259,99€
Razer.com ve Yetkili Satıcılar – 10 Mart 2022
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