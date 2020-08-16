Razer, Ultra Düşük Sürtünmeli Acari Fare Altlığını Duyurdu!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, 420x320 mm'lik cömert bir yüzey alanı içinde en yumuşak fare kayma ve maksimum hız için tasarlanmış, ultra hızlı reaksiyon süreleri ve piksel mükemmeliyetinde doğruluk sağlayan ultra düşük sürtünmeli Acari fare altlığını duyurdu.
Razer Acari, tam hareket özgürlüğü ve doğru fare takibi için geniş bir yüzey alanı ile hız ihtiyacını karşılayan ultra düşük sürtünmeli sert bir yüzeyden oluşuyor.
Dayanıklı Ultraviyole aktif bir nano boncuk yüzeyi kullanan Acari, dünya standartlarında statik ve dinamik sürtünme katsayılarıyla hassas piksel takibini garanti ediyor.
Razer Acari, doğru, pürüzsüz fare takibi sağlamak ve tutarlı, sürüklenmeyen kaydırmalar sağlamak için, doğal cilt yağları ve toz gibi tutucu maddelerin birikmesini azaltmak için nano boncuk katmanının üstünde oleofobik bir yüzey kullanır.
Bu alan da güvenli, kaymaz bir tabana sahip, akışkan, pürüzsüz bir kayma yüzeyi oluşturmak için dokulu bir kauçuk arkalıklı polikarbonat bir göbeğe yapıştırılmıştır. Yeni Razer Acari hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
SATIŞ YERİ: Razer.com ve yetkili satıcılarda
FİYAT: 59.99 $/ 69.99 €
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