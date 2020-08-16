Razer, Ultra Düşük Sürtünmeli Acari Fare Altlığını Duyurdu!

Razer, 420x320 mm'lik cömert bir yüzey alanı içinde en yumuşak fare kayma ve maksimum hız için tasarlanmış Acari fare altlığını duyurdu. İşte Razer Acari özellikleri ve fiyatı!