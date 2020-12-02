Razer ve Bape, A Gaming Ape ile Sınırlı Sayıda Koleksiyon Ürünü Üretecek

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer ve 1993 yılında kurulan lider Japon sokak giyim markası A BATHING APE® (BAPE®) yeni bir oyuncu koleksiyon ürünü için bir araya geliyor. BAPE® ile iş birliğindeki yeni sınırlı sayıda kıyafet ve donanım, bir oyuncunun çekiciliğiyle farklı bir sokak giyim tarzı sunarken, sokak giyimi ve oyun meraklıları için mükemmel bir tarz yansıtacak.
24 Kasım'da yayınlanan teaser'ın ardından, Razer ve A Bathing Ape (BAPE), "A GAMING APE" olarak adlandırılan bir dizi oyun çevre birimi, kıyafet ve sırt çantasından oluşan ürün koleksiyonu iş birliğini resmen duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, Razer'ın üç başlı yılan logosuyla, imzalı BAPE® CAMO baskısını bir araya getirerek oyun ve sokak giyimi kültürünü yansıtacak. İkonik APE HEAD maskotu, Razer'ın popüler Kraken kulaklıklarını takarken de görülecek.
A GAMING APE koleksiyonu, DeathAdder V2 fare, Goliathus V2 fare matı ve Opus kablosuz kulaklık gibi Razer çevre birimlerinin BAPE®'den ilham alan tasarımları içermektedir. Hayranlar artık, tümü BAPE tarafından yeniden tasarlanan tam boy fermuarlı kapüşonlu üst ve sırt çantaları da dahil olmak üzere merakla beklenen sokak giyimiyle, markalara olan aşklarını sergileyebilecekler. Koleksiyon, her iki marka için de bir ilk ve marka tutkunlarının sahip olması gereken bir koleksiyon olacak.
ZAMAN: RAZERSTORE LIVE akış etkinliğinde 3 Aralık saat 18:30 PDT'de özel bir gösteri yapılacak ve ürünler 4 Aralık 2020 18:00 PDT / 5 Aralık 2020 11:00 JST itibarıyla satın alınabilecek.
SATIŞ YERİ: A GAMING APE koleksiyonu, Razer.com, RazerStore perakende konumlarının yanı sıra US.BAPE.COM ve BAPE.COM dahil olmak üzere belirli BAPE STORE® konumlarında yayınlanacak.
FİYAT: Razer x *A Bathing Ape® DeathAdder V2: 89.99$? / 99.99€Razer x *A Bathing Ape® Goliathus V2 Speed: 39.99$/ 49.99?€Razer x *A Bathing Ape® Opus: 299.99$? / 299.99€
- Razer x *A Bathing Ape® Rogue 15" Sırt çantası?: 179.99$ / 199.99€
- Razer x *A Bathing Ape® Tam Boy Fermuarlı Hoodie:? 385$ / 385€
- Razer x *A Bathing Ape® Camo Takım Tişörtü:? 179$ / 179€
- Razer x *A Bathing Ape® Siyah Tişört:? 115$ / 115€
- Razer x *A Bathing Ape® Beyaz Tişört: 115$ / 115€
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