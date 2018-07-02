Razer yeni bir tuş anahtarı geliştirdi...
Razer'ın yeni "ışıklı" tuş anahtarlarını kullanan klavyeler satışa sunuldu...
Eğer günümüzdeki oyun klavyelerinde bulunan sayısız tuş anahtarının hiçbirinden memnun değilseniz, Razer'ın iki yeni ürünü için yeni bir anahtar sistemi geliştirdiğini duymaktan memnun olabilirsiniz.
Razer'ın yeni ürünlerinden Huntsman Elite, sayısal tuş takımı, çıkartılabilir pelüş bir bilek desteği ve medya kontrol tuşları ile tamamen donatılmış tam boyutlu bir klavye olarak karşımıza çıkıyor ve Razer Chroma RGB ışıklandırması sadece tuşların altında değil, klavyenin tamamında karşımıza çıkıyor. Aynı ürünün "Elite" ekine sahip olmayan Huntsman sürümü ise aynı özellikleri sunarken RGB ışıklandırmasının miktarını azaltıyor, bilek desteğinden ve macro kaydetme özelliğinden vazgeçiyor.
Ancak bu klavyelerin önemli olan özellikleri bunlar değil.
Asıl öne çıkan özellik, Razer'ın "opto-mekanik" olarak adlandırdığı kendi tuş anahtarı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tuş anahtarı optik kullanımı ile çalışıyor.
Temel olarak bakıldığında her bir anahtar kızılötesi ışık olarak çalışıyor ve iddiaya göre basma noktasından 1.5 mm uzaklıkta tuşa basıldığını doğru bir şekilde fark edebiliyor.
Razer'ın söylediğine göre bu anahtarların "ışık hızında" çalışıyor olmaları aynı işlem için diğer oyun klavyelerinin "geleneksel mekanik tuş anahtarlarına göre %30 daha hızlı" çalışmasını sağlıyor. Ayrıca Razer, bu anahtarların çalışmaya başlamak için daha önceki Razer Green mekanik anahtarlarına göre daha hafif olan 45g başlangıç gücü ile yetinebildiğini belirtiyor.
Son olarak da bu tuşların daha az mekanik parça içermelerinden dolayı opto-mekanik anahtarların 100 milyon tuş basımına dayanmaları bekleniyor. Razer'ın söylediğine göre de bu, düzgün mekanik anahtarların iki katı güvenilirlik anlamına geliyor.
Işık hüzmelerinin mekanik tuş anahtarlarından gerçekten daha iyi olup olmadığını zaman gösterecekken, Razer Huntsman ve Huntsman Elite oyuncu klavyeleri Razer'ın sitesinde, sırasıyla, 149$ ve 199$ fiyatlarıyla satışa sunulmuş durumdalar.
Levent Öztürk
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