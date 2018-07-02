Razer yeni bir tuş anahtarı geliştirdi...

Razer'ın yeni "ışıklı" tuş anahtarlarını kullanan klavyeler satışa sunuldu...

Razer yeni tuş anahtarları ile sahnede

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