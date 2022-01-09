Razer'ın Büyük İlgi Gören Akıllı Maskesinin, Daha Akıllı Pro Sürümü Geliyor

Razer'ın Zephyr adını verdiği akıllı maskesi, piyasaya çıkar çıkmaz tükenmişti. Şirket şimdi de maskenin Pro sürümünü geliştiriyor. Peki, Zephyr Pro hangi ek özelliklere sahip olacak?

Razer'ın akıllı maskesi daha da "akıllanıyor"

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