Razer'ın Büyük İlgi Gören Akıllı Maskesinin, Daha Akıllı Pro Sürümü Geliyor

Razer neredeyse bir yıl önce Project Hazel'i duyurmuştu. Daha sonra adı Zephyr olarak değiştirilen akıllı yüz maskesi, Ekim ayında 100 dolar fiyatla satışa çıktı ve hemen tükendi. Şüphesiz bir fırsat sezen şirket, şimdi ürünün Pro sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.
Yeni maske standart modelin tüm özelliklerine sahip olacak. Bu özellikler arasında N95 filtreli çift fanlı aktif filtreleme sistemi ve RGB aydınlatma bulunuyor. Pro modelde bu özelliklere bir de ses yükseltme eklenecek.
Maskenin sesi bir metre mesafeye kadar 60 desibel daha artıracağı belirtiliyor. Maskenin yanındaki bir düğme ile bu özelliği kapatıp açmak mümkün olacak.
Razer Zephyr Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı, ancak fiyatı şimdiden belli: 150 dolar.
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