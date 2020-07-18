realme, 3 Dakikada %33 Şarj Eden 125W UltraDART Şarj Özelliğini Duyurdu!

5G akıllı telefon kullanıcıları başta olmak üzere tüm dünyada kullanıcılar düşük pil sorunundan her zaman rahatsızlık duyuyor. Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, uzun pil ömrünü garanti etmenin en etkili yolu haline gelen flaş şarj çözümünde yeni bir dönem başlatıyor. Şirket, 125W UltraDART Flaş Şarj çözümünü resmen duyurdu. Bu duyuru ile realme, dünyada 5G akıllı telefon pil ömrü için en iyi çözüm olan bu yeni teknolojiyi hayata geçiren ilk akıllı telefon markası oldu.
30W ile başlayıp 50W ve 65W şeklinde gelişimini sürdüren realme Dart Flaş Şarj Teknolojisi, bu duyuruyla birlikte şaşırtıcı 125W'a ulaşıyor. 125W UltraDART Flaş Şarj teknolojisinin resmi duyurusu, realme 5G akıllı telefonların üstün performans ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasına yardımcı olmak için yüksek kapasiteli pillerin şarj süresini önemli ölçüde kısaltacak ve 5G akıllı telefonların pil ömrünü garanti edecek.
realme UltraDART, sadece 3 dakikada yüzde 33 şarj ile 5G flaş şarj alanında liderliği hedefliyor
Diğer flash şarj çözümlerinden ayrılan çözüm ile realme, şarj işleminin toplam süresini sadece 1 veya 2 dakika kısaltmak yerine telefonu en kısa sürede yeniden çalışır ve aktif duruma getirmeye odaklanıyor. Kullanıcıları telefonlarını şarj etmek için uzun molalar vermek zorunda bırakmamak, pil ömrü hakkındaki endişelerini ortadan kaldırmak için akıllı telefonları 3 dakika içinde tekrar hayata döndürme teknolojisini optimize etmeye dikkat ediyor. 125W UltraDART ile, 4000mAh pil ömrüne sahip bir 5G akıllı telefon, sadece 3 dakikada yüzde 33 civarında şarj edilebiliyor. Yüzde 33 şarj da, 5G akıllı telefonun gün içinde saatlerce pil endişesi duymadan kullanılabilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ticarileştirme ve güvenlik hususlarının sağlanması ile birlikte realme, telefonların sadece 20 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlayacak. Akıllı telefon sıcaklığını özellikle 40°'nin altında kontrol eden realme, en hızlı şarjı sağlamak yerine şarj hızını akıllı ve güvenli bir şekilde kontrol etmek istiyor. Sıcaklık kontrolü ile önümüzdeki dönemde sadece 13 dakikada yüzde 100 şarj mümkün hale gelecek.
Çok katmanlı korumalı olası şarj kazalarını önlemek için doğrudan şarjı benimseyen 125W UltraDART teknolojisi, hem verimlilik hem de güvenliğe odaklanıyor. 125W UltraDART, telefonu yalnızca ekranı açıkken ve çalışır durumdayken şarj ediyor. Aynı zamanda 5G akıllı telefonların daha hızlı, daha güvenli şarj edilmesini ve rahat kullanılmasını sağlıyor.
realme en iyi deneyimi sunmak için 125W UltraDART teknolojisi ile geliyor
realme, 125W UltraDART Flash Şarj teknolojisinin seri üretimine geçilmesi ile birlikte, özellikle genç kullanıcıların yenilikçi şarj teknolojisini mümkün olan en kısa sürede deneyimlemelerini sağlamak için bu gelişmiş akıllı telefon şarj teknolojisini sadece amiral gemisi ürünlerde sunmak yerine daha fazla fiyat segmentine yayacak, dünya çapında daha fazla genç kullanıcıya en iyi 5G hızı deneyimini fiyat engeliyle karşılaşmadan yaşama imkanı sunacak.
Akıllı telefon dünyasında teknolojik trendleri belirleyen marka olarak realme, genç kullanıcılara lider teknoloji ürünlerini makul bir fiyat ile sunmak için yoğun biçimde çalışıyor. Marka Nisan ayında pazara sunduğu 6 serisine genellikle amiral gemisi ürünlerinde görülen 90Hz ekranı taşımış; C3 serisi için ilk G70, realme 6i için de ilk G80 işlemcisini getirmişti. realme bundan sonra da yeniliklerin öncüsü olan gençleri uygun bütçeli ürünlerle yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edecek.
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