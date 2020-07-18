realme, 3 Dakikada %33 Şarj Eden 125W UltraDART Şarj Özelliğini Duyurdu!

realme, 125W UltraDART özelliği ile 4000mAh pili ilk 3 dakikada yüzde 33 şarj edecek. Peki, bunu nasıl yapacak? İşte realme'nin 125W UltraDART şarj teknolojisi hakkında bilmeniz gerekenler.