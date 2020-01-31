realme 5i İnceleme! realme 5i'nin Özellikleri Nasıl?

Önümüzdeki hafta piyasaya çıkması beklenen realme 5i nasıl bir telefon? Teknik özellikleri, ekranı, tasarımı, kamerası, batarya ömrü ile ilgili ilk incelemeleri derledik.
realme 5i İÇİN İLK İNCELEME
Hindistan pazarında hatırı sayılır bir kullanıcıya ulaşan ve artık ülkemizde de yeni modelleriyle bulunabilen Shenzhen merkezli bir Çinli akıllı telefon üreticisi realme, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonlarından 5 Pro modelini ülkemizde de tanıtmış ve satışa sunmuştu hatırlarsanız. Bu yeni modeller arasında realme 5 Pro, realme XT ve realma C2 yer alırken, şimdi bunlar arasına bir yenisi daha katılıyor. Bu model de elimizdeki realme 5i akıllı telefonu.
Daha önce realme 5 Pro akıllı telefonun kutu açılışını yapmış ve özelliklerinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Eğer kaçırdıysanız videosunu buradan izleyebilirsiniz.
Bu haberimizde realme 5i ön incelemesini gerçekleştirecek, realme 5i özelliklerine yakından bakacağız. Şimdi bakalım realme 5i özellikleri neler?
realme 5i TASARIMI NASIL?
realme 5i, tasarımıyla oldukça şık modellerden biri. Elimizde turkuaz rengiyle bulunan telefon, plastik arka yüzeye sahip. Arka kısmında fiziksel bir parmak izi sensörü bulunuduran telefonu 4'lü kamera kurulumu ise hemen köşede kendine yer buluyor.
Sağ tarafında güç butonu, sol yüzeyinde ise ses butonlarını bulunduran telefon, alt kısımda hoparlör mazgalı, microUSB portu ve 3.5 mm kulaklık girişine yer veriyor.
realme 5i, 195 gram ağırlığında bir akıllı telefon. 164 mm boyunda olan realme 5i, 75 mm genişliğinde ve 9.3 mm kalınlığında.
realme 5i EKRAN ÖZELLİKLERİ NELER?
6.52 inç büyüklüğünde ekran sahibi olan realme 5i, ekranıyla 720x1600 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. 20:9 görüntü en – boy oranı içeren ekran, Corning Gorilla Glass ekran korumasını da içeriyor. Ayrıca telefonun ekranı üzerinde dahili bir ekran koruyucu filmin bulunduğunu da iletelim.
269 ppi piksel yoğunluğunda görüntü üreten realme 5i'nin ekranı IPS LCD panele sahip. Yüzde 83.2 oranında en – boy oranı bulunduran telefon, ekran kenar çerçeveleriyle de oldukça ince bir görünüm çiziyor. Ekranın hemen üzerinde ise damla çentik alanında ön kamerayı görebiliyoruz.
realme 5i TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
realme 5i, sahip olduğu özelliklerle orta segmente hitap eden bir model oluyor. İşlemci hanesinde Qualcomm Snapdragon 665 işlemci bulunduran telefon, 8 çekirdekli yapısıyla kağıt üzerindee baktığımızda çoklu uygulama ve oyunlarda iyi iş çıkartacakmış gibi görünüyor. Ancak elbette realme 5i hakkında detgaylı performans testlerini yapacak ve son kararımızı realme 5i incelemesinde sizlere ayrıca ileriki günlerde aktaracağız.
realme 5i'nin grafik hanesinde Adreno 610 yer alırken, telefonun 2 farklı RAM ve kapasite seçeneği yer alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı modeli de olan realme 5i, elimizde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla yer alıyor.
realme 5i'nin batarya kapasitesi ise tam 5000 mAh. Bu anlamda oldukça güçlü bir pil ömrü sunacağını düşünüyoruz. Ancak elbette pil performansı sonuçlarını yine realme 5i incelemesinde sizlere aktaracağız.
Bu arada realme 5i'nin Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıktığını ve Android 10 güncellemesi alacağını da sözlerimize ekleyelim.
realme 5i KAMERA ÖZELLİKLERİ
realme 5i, 4 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Bunlardan ana kamera 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörden oluşurken, bu ana kamera f/1.8 diyafram ve lazer otofokus içeriyor. realme 5i'nin ikinci kamerası 8 MP ölçüsünde fotoğraflar çeken ultra geniş açılı ve 13mm'lik lens olurken, 3'üncü kamera 2 MP ve f/2.4 diyaframlı makro kamera olarak görev yapıyor. realme 5i'nin arka tarafındaki 4'üncü kamera ise yine 2 MP derinlik sensörü olarak bulunuyor.
realme 5i'nin ön yüzünde ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/.20 diyaframlı bir ön kamera bulunuyor. HDR ve panorama fotoğraflar çekebilen ön kamera 30 kare Full HD video kaydı yapabiliyor. Bu arada telefonun arka kamerasıyla da 30 kare 4K video kayıt yeteneği bulundurduğunu söyleyelim.
realme 5i'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Aldığımız bilgilere göre realme 5i'nin önümüzdeki hafta Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz belli değil. realme 5i fiyatı belli olduğunda ve satışa çıktığında ayrı bir haberde sizlerle paylaşacağız.
İlk Karar
realme 5i hakkında ilk kararımız sahip olduğu özellikleriyle güzel bir telefon olduğu yönünde. Özellikle geniş ve çerçevesiz ekranıyla güzel görüntü sunarken, Snapdragon 665 işlemcisi ile de segmenti için performans bakımından beklentileri karşılayacaktır kanaatindeyiz. Öte yandan kamera zenginliği sunması da telefonuyla bol bol fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için güzel haber. 5000 mAh kapasitesiyle de pil ömrü konusunda iddialı olacağı da aşikar. Ancak elbette telefonun akıbetini fiyatı ve yapacağımız testlerimiz sonrası sağladığı performans belirleyecek kuşkusuz. Bunlarla ilgili tüm bilgileri sizlere hazırlayacağımız detaylı realme 5i incelemesinde aktaracağız.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın