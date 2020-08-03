Realme orta segment V5 5G'i satışa sunacak! Realme V5 5G fiyatı ne kadar?

Realme uygun fiyatlı, orta segment 5G destekli V5 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Çinli üretici uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme V5 5G'i tanıttı. Peki Realme V5 5G fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Realme orta segment V5 5G'i satışa sunacak! Realme V5 5G fiyatı ne kadar?

Realme müşteri kitlesini genişletmek için yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Realme C15'i tanıtan Çinli firma şimdi de orta segment V5 5G'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Realme'nin yeni akıllı telefonu, teknik özelliklerinin yanında uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki Realme V5 5G fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

REALME V5 FİYATI NE KADAR?

6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 215 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergiler)

8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 270 dolar (yaklaşık 1.900 TL + vergiler)

REALME V5 ÖZELLİKLERİ NELER?

  •  Bu akıllı telefon, gümüş, yeşil ve mavi renklerde satın alınabilecek.
  •  Realme'nin 5G destekli yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setiyle gelecek.

  • Realme V5 5G, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 90 Hz'lik bir ekranla geliyor.
  • 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazın bataryası ise 5000 mAh.
  • Ön Kamera: 16 MP (f/2.0), Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.3) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
  • 194 gram ağırlığında.
  • Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi mevcut.
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