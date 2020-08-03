Realme orta segment V5 5G'i satışa sunacak! Realme V5 5G fiyatı ne kadar?

Realme uygun fiyatlı, orta segment 5G destekli V5 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Çinli üretici uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme V5 5G'i tanıttı. Peki Realme V5 5G fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?