Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom Tanıtıldı... İşte Özellikleri

Realme, yeni nesil amiral gemilerini, Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom'u tanıttı. İşte Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom özellikleri.

Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom Tanıtıldı

Realme, yeni amiral gemisi telefonları olan Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom'u tanıttı. Peki Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom'un özellikleri neler? Hangi seçenekler olacak? İşte Realme X3 ve Realme X3 ZuperZoom

Geçen seneki Realme X2'nin yerini alan Realme X3 serisi, geçen senenin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855 Plus'ı kullanıyor. Son aylarda çıkan telefonların aksine 5G desteği sunmayan telefonlar, bu sayede fiyatlarını orta seviye telefonlarla aynı düzeyde tutuyor. Yeni cihazların öne çıkan özellikleri arasında 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 30W hızlı şarj, arka yüzde dörtlü kamera var. Realme X3 SuperZoom'un ise 60x "melez zum" özelliği öne çıkıyor.

Realme X3 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Realme UI ile Android 10
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+ " 7nm EUV, Sekiz Çekirdekli, 2,96GHz'e kadar
Grafik işlemcisi: Adreno 640
Rastgele erişimli hafıza: 6GB / 8GB LPDDR4x
Depolama: 128GB UFS 3.0 Boost
Ekran: 6.6 inç Full HD + (2400x1080) " 120Hz " Corning Gorilla Glass 5
Arka Kamera: Dörtlü kamera " 64MP birincil sensör " 8MP ultra genişleme " 12MP telefoto " 2MP makro
Ön Kamera: Çift kamera " 16MP birincil sensör " 8 MP ultra genişleme
Pil: 4200mAh " 30W Dart Şarjı
Boyutlar: 163.8 x 75.8 x 8.9mm " 202 gram

Realme X3 SuperZoom Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Realme UI ile Android 10
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+ " 7nm EUV, Sekiz Çekirdekli, 2,96GHz'e kadar
Grafik işlemcisi: Adreno 640 RAM: 8GB / 12GB LPDDR4x
Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.0 Boost
Ekran: 6.6 inç Full HD + (2400x1080) " 120Hz " Corning Gorilla Glass 5
Arka Kamera: Dörtlü kamera " 64MP birincil sensör " 60x zum ve OIS özellikli 8MP periskop lens "8MP ultra genişleme" 2MP derinlik sensörü
Ön Kamera: Çift kamera " 32MP birincil sensör " 8 MP ultra genişleme
Pil: 4200mAh " 30W Dart Şarjı
Boyutlar: 163.8 x 75.8 x 8.9mm "202 gram

Realme X3 ve Realme X3 SuperZoom, Glacier Blue ve Arctic White renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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