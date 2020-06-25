Samsung Galaxy Telefonlarda Görülen Yeşil Ekran Sorunu Büyüyor

Samsung'un Galaxy S20 serisi ile ortaya çıkan yeşil ekran sorunu, şimdi diğer modellere de sıçramış durumda. Peki, sorunun kaynağı ne, nasıl çözülecek ve yeşil ekran sorunu hangi Galaxy akıllı telefonlarında ortaya çıkıyor...