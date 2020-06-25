Samsung Galaxy Telefonlarda Görülen Yeşil Ekran Sorunu Büyüyor

Samsung'un Galaxy S20 serisi ile başlayan sorunları şimdi de diğer modellerine sıçramış gibi görünüyor. Özellikle Galaxy S20 Ultra ile pek çok açıdan sorun yaşayan Güney Koreli şirket, bu telefonu satın alan çok sayıda kullanıcıdan çeşitli şikayetler almıştı. Aralarında kameranın kendi kendine kırıldığını iddia edenler de vardı, ekranın yeşile döndüğünü söyleyenler de. Şimdi ise bunlara diğer Galaxy kullanıcıları da katılmış durumda.
Galaxy S20 Ultra için daha önce ortaya çıkan "yeşil ton" sorunu, bu kez diğer Galaxy akıllı telefon sahipleri tarafından da görülmüş. Şikayetler kartopu etkisi gibi büyürken, sorunun son alınan güncellemeden kaynaklandığı iddia ediliyor.
Özellikle ABD, Avrupa ve Hindistan'da görülen yeşil ekran sorunu, ekran parlaklığı kısıldığında, karanlık ortamda görülebiliyor. Şu ana kadar Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonlarını etkilediği görülen sorun, farklı kaynaklardan Samsung'a iletilmiş durumda.
Samsung, daha önce de gelen sorunları bir güncelleme yayınlayarak düzeltmişti. Muhtemelen bu yeni ortaya çıkan sorunlar için de bir güncelleme yayınlayacaktır. Ancak şimdilik bu konu hakkında şirketten bir açıklama gelmiş değil. Samsung, bir güncelleme takvimi yayınladığında haberini vereceğiz. O zamana kadar yorum bölümümüzde bize katılın ve telefonunuzda yeşil ton sorunu yaşıyorsanız bize bildirin.
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