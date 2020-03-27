realme'den Çok Özel Kampanya

Dünyanın en genç ve en hızlı büyüme kaydeden teknoloji markası realme, geçtiğimiz ay tanıtımını gerçekleştirdiği fiyat – performans ürünü 5i için online kanallarda kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor.