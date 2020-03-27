realme'den Çok Özel Kampanya

"Zamanı Geldi" marka söylemiyle, Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede, teknoloji sektörünün önemli oyuncularını geride bırakan realme Türkiye'de de pazara girdiği günden bu yana fiyat- performans ürünleriyle gençlerin ilgi odağı oldu.
Realme sevilen ürünü 5i için çok özel bir kampanya hazırlayor. 1.699 TL fiyat etiketiyle satışta olan realme 5i, 2 Nisan tarihine kadar 300 TL'ye varan indirimle, 1.399 TL'den Hepsiburada, n11, Amazon, Trendyol, Gittigidiyor ve teknosa.com da sunulacak. Tüm dünyada 5.5 milyonu aşkın satışla büyük başarı elde eden realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi pek çok özelliği ile teknoloji tutkunlarının gözdesi olacak.
Kampanya için son gün 2 Nisan.
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