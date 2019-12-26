Red Dead Redemption 2, PC'de Dökülüyor!

Rockstar'ın geçen sene gündeme bomba gibi düşen oyunu Red Dead Redemption 2, bilindiği gibi önce PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One platformlarına çıkmış, tıpkı Grand Theft Auto V gibi PC platformuna sonradan dahil olmuştu. Konsol sürümünden tam 1 yıl sonra PC'ye çıkan Red Dead Redemption 2, beklediği ilgiyi ise ilginç şekilde görememiş.
Gelen verilere göre Red Dead Redemption 2, şu an oldukça az sayıda PC kullanıcısı tarafından oynanıyor. Epic Store'dan oyunu edinen PC kullanıcılarının sayısı 408 bin olarak görünürken, Steam'de ise işler daha da fena.
SteamCharts'ın verisine göre şu an aktif RDR2 oyuncu sayısı 51 bin 403. Ancak oyunun Steam üzerinden ne kadar satın alındığına dair bir bilgi paylaşılmamış. Fakat yine de Steam'deki Red Dead Redemption 2 aktif oyuncu sayısı, PC'ye yaklaşık 7 yıl önce çıkan GTA V'in katbekat gerisinde. GTA V'i Steam üzerinden son 1 ayda tam 182 bin kişi oynamış.
Peki, Red Dead Redemption 2 Neden Oynanmıyor?
Bilindiği gibi Red Dead Redemption 2, konsola çıktıktan sonra büyük sansasyon yaratmış ve PC oyuncuları RDR2'nin hızlı bir şekilde PC'ye çıkması için baskı yapmıştı. Rockstar da elinden gelen gayreti gösterdi ve 1 sene içinde Red Dead Redemption 2'yi PC'ye çıkarttı. Ancak bunun neticesinde uyarlama sorunlarından da kaçamadı ve PC kullanıcıları oyunda pek çok hata ile karşılaştı ve hatta büyük ölçüde oyuna girme sorunu yaşadılar. Rockstar her ne kadar yamalarla durumu kotarmaya çalışsa da, anlaşılan bu problemler pek çok oyuncu için RDR2'nin yıldızını söndürmeye yetmiş. Sonradan Epic Games ve Steam'de Red Dead Redemption 2 için fiyat indirimleri gelse de, şu an sonuç istenildiği gibi değil.
Elbette öte yandan GTA V'in bu kadar çok tercih edilir olmasının diğer sebeplerinden biri de sistem ihtiyacından kaynaklı olsa gerek. Zira Red Dead Redemption 2'yi iyi bir şekilde oynamak için iyi bir sisteme ihtiyacınız var.
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