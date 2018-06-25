Red Dead Redemption'ın PC sürümünde çalışmış
LinkedIn'deki bir geliştirici, Red Dead Redemption'ın PC sürümünde çalıştığını söyledi!
Rockstar Games'in vahşi batı oyunu Red Dead Redemption 2'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanması bekleniyor ancak ilk oyun gibi bu oyunda da PC sürümü adına hiçbir resmi plan duyurulmadı. Ancak firmanın eski bir geliştiricisi, istemeden de olsa oyunun bir PC sürümünün gizli bir şekilde geliştirildiğini açığa çıkarmış olabilir.
VG247 tarafından fark edilen geliştiricinin LinkedIn profilinde, kişinin Red Dead Redemption 2'nin PC, Xbox One ve PlayStation 4 sürümlerinde bir programcı olarak çalıştığı söyleniyor. Her ne kadar haberde bu eski çalışanın detayları saklanmış olsa da, aynı zamanda L.A. Noire ve GTA V üzerinde de çalıştığını görebiliyoruz.
Tabi ki her zaman olduğu gibi bu bilgiye PC sürümünün doğrulaması olarak bakmamak gerekiyor. Bahsi geçen profilde hata yapılmış olabilir veya çalışanın stüdyodan 2016 yılında ayrıldığı düşünülürse stüdyo, PC sürümünden daha ileri bir tarihte vazgeçmiş olabilir.
Resmi açıdan bakıldığında, Red Dead Redemption 2 yayımının Xbox One ve PlayStation 4 için 26 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor. GTA V'e benzer bir senaryonun yaşanıp yaşanmayacağını ve bundan bir yıl sonra PC sürümünün sunulup sunulmayacağını ise zaman gösterecek...
Levent Öztürk
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