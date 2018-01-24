Red'in Hydrogen One Telefonu Bu Yaz Geliyor!
Holografik ekranlı telefon Hydrogen One, bu yaz aylarında piyasaya sürülüyor!
Red Studios'un yapmakta olduğu "süper pahalı" Hydrogen One telefonu hatırlıyor musunuz? Cihaz, aylardır süren söylentilerin ardından halen yapımda ve görünüşe bakılırsa çıkması için de artık pek fazla beklememiz gerekmeyecek. Dün, Red CEO'su Jim Jannard şirketin forumlarında cihazın bu yaz çıkarılacağını söyledi. Yani Haziran ile Eylül arası bir dönemde çıkmasını bekleyebiliriz.
Teknik özellikler
Jannard, Hydrogen One'ın teknik özellikleriyle ilgili bazı detayları sundu ve bunlar şimdiye kadar duyduklarımızla eşleşiyor. Bildiklerimiz şunlar: Yine, telefon şaşırtıcı derecede pahalı, 1.195 dolardan başlıyor.
Fiyatın bu seviyelerde olmasının en büyük sebebi muhtemelen cihazın kamerası. Red firması kameralarıyla bilinien bir firma. Cihazın ekranı 5,7 inç ile nispeten büyük ve kamerayı hareket ettirirken görüntüleri sanki 3D gibi gösteren 2560 x 1440 hologramlı bir ekranla geldiği söyleniyor.
Yine söylenenlere göre, 3D video çekim de yapabileceksiniz, bunun yanında Red'in Hydrogen One için yaptığı 4V formatı ve 2D formatında çekimler yapmak da mümkün olacak.
Hydrogen One, Instagram ve Snapchat'ın devrinde yaşasak da hâlâ spesifik bir kesime hitap eden bir cihaz. Cihaz sonunda çıktığında ne şekilde karşılanacağını merakla bekleyeceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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