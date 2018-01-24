Red'in Hydrogen One Telefonu Bu Yaz Geliyor!

Holografik ekranlı telefon Hydrogen One, bu yaz aylarında piyasaya sürülüyor!

Red'in Hydrogen One telefonu bu yaz geliyor!

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