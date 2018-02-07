Redstone 5 Yapıları "Beklenenden Erken" Çıkacak
Windows 10'un Spring Creators güncellemesinin ardından gelecek olan Redstone 5, kendisini ne zaman gösterecek? İşte cevap!
Microsoft, Spring Creators Update adıyla çıkması beklenen Windows 10 güncellemesinde son aşamaları tamamlamak üzere. Firma bu hafta, güncellemenin içerdiği bug'ları ortadan kaldırmaya odaklanacak.
Güncellemenin önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor. Peki bir sonraki Windows 10 güncellemesi olan Redstone 5'i ne zaman görmeye başlayacağız?
Firma dünkü bir webcast'inde yeni yapıların "düşündüğümüzden erken" geleceğini söyledi. Yapılar elbette Redstone 4 yayınlanana kadar sadece Fast halkasında "Skip Ahead" işlevini kullananlara sunulacak. Bu işlev Redstone 3 tamamlanırken ortaya çıkmış, Insider'lara Redstone 4'e atlama şansı tanımıştı. İşlev sadece belirli sayıda kulanıcıya sunulmuştu ve birkaç hafta içinde kapatılmıştı. Microsoft, webcast'te Skip Ahead'in kapasitesinin dolu olduğunu söyleyerek tekrar açılmayacağının işaretini verdi.
Bu arada BuildFeed bir tweet'inde ilk Redstone 5 yapısının derlendiğini söyledi ve ön izleme yapılarının yakın olduğunun ipucunu verdi.
10.0.17600.1000 (rs_prerelease.180205-1426) https://t.co/8Rgeo3NgPz #Redstone5 #Windows #WindowsInsiders pic.twitter.com/vrVRDyiFkf— BuildFeed (@buildfeed) 6 Şubat 2018
Skip Ahead'e katılamama ihtimali sizi hayal kırıklığına uğrattıysa üzülmeyin. Sets dışındaki yeni işlevlerin çoğu, muhtemelen OneCore'a ilişkin, arka plan değişiklikleri olacak. Microsoft'un yeni bir sürüm yayınladıktan sonra birkaç ay boyunca bu tür değişiklikler yaptığını biliyoruz.
Microsoft'tan yakında gelmesini beklediğimiz açıklamalar, yenilikler konusunda bizleri daha iyi aydınlatacak.
Zeynel A. Öztürk
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