Windows 10 "Sets" Sekmeleri Masaüstüne Taşıyor!
Microsoft, Windows deneyiminizi kökten değiştirebilecek yeni bir işlevi, Sets'i denemeye başladı!
Web tarayıcımızın en çok kullandığımız özelliklerinden biri sekmeler. Sekmelerin ne kadar müthiş olduğunu yeni fark eden Microsoft, onları "Sets" adlı yeni işleviyle Windows 10'a taşıma hazırlıklarına başladı.
"Sets", Microsoft'un şimdilik kullandığı geçici bir ad ve Microsoft Edge'de gördüğünüz sekmelere benziyor. Farkı, sekmeleri diğer programlara taşıması. Örneğin bir Word belgesinde çalışırken bilgileri Powerpoint'te hazırladığınız sunuma kopyalamak istiyorsanız, tüm yapmanız gereken Word belgesinin başlık çubuğuna bakmak ve Edge'de olduğu gibi "artı" simgesine tıklamak. Bunu yaptığınızda karşınıza en son kullandığınız uygulamalardan oluşan bir giriş sayfası geliyor. İstediğiniz uygulamayı görmüyorsanız, arama çubuğunu kullanabiliyorsunuz. Açmak istediğiniz uygulamaya tıkladıktan sonra (örneğimizde PowerPoint) aynı pencerede yeni bir sekme açılıyor (bu örnekte Word ile aynı pencerede).
Dilerseniz çalışma alanınıza daha fazla sekme ekleyebilirsiniz; örneğin araştırma yapmak için web tarayıcısı sekmesi açmak gibi. Böylece aynı anda başka bir işle uğraşıyorsanız, tüm projenin arayüzde kapladığı alanı en aza indirgemiş oluyorsunuz ve diğer iş için yeni bir set oluşturabiliyorsunuz.
Bu konseptin çok yeni olmadığını belirtmekte fayda var. Chromebook'lardaki tüm uygulamalar aslında birer web uygulaması ve eklenti olduğundan benzer şekilde çalışıyor. Yine de böyle bir işlev, Windows'u kullanma şeklimizi ciddi biçimde değiştirebilir.
Microsoft, Sets'i şimdilik deneysel bir işlev olarak geliştiriyor ve sadece Posta, Takvim gibi belirli uygulamalarla kullanmanıza izin veriyor. Bu kısıtlamanın gelecekte kaldırılıp, Adobe Photoshop gibi karmaşık programlara genişletilme ihtimali elbette var.
Kullanımı isteğe bağlı olacak olan işlev çok kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulduğundan, onu denemek isteyen Insider kullanıcıları bile beklemek zorunda kalabilir.
Zeynel A. Öztürk
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