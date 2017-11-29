Windows 10 "Sets" Sekmeleri Masaüstüne Taşıyor!

Microsoft, Windows deneyiminizi kökten değiştirebilecek yeni bir işlevi, Sets'i denemeye başladı!

Oynat Windows 10 "Sets" Sekmeleri Masaüstüne Taşıyor! Microsoft, Windows deneyiminizi kökten değiştirebilecek yeni bir işlevi, Sets'i denemeye başladı!

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Windows 10 "Sets" Sekmeleri Masaüstüne Taşıyor!

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