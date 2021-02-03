Reflex Masters Valorant Turnuvası Finaline Rekor Katılım

Nvidia Geforce ve Excalibur sponsorluğunda Ocak ayında ikincisi düzenlenen Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası; 30 Ocak'ta düzenlenen ve 20.000'den fazla ortalama izleyici ile rekor sayıda ilgi gören büyük finali ile sona erdi. "Excalibur, Oyunda Güç Budur!" mesajı ile başlanan turnuvaya geniş katılım oldu.