Netflix, Top 10 İşlevini Dünya Çapında Kullanıma Açtı

Netflix'te seyredecek bir şey ararken çok fazla zaman geçiriyorsanız, hizmet sizin için yeni bir Top 10 işlevini sunmaya başlıyor. Yeni işlev, Netflix uygulamasında bulunduğunuz ülkede en çok seyredilen 10 içeriği sıralıyor.
Yeni liste her gün güncelleniyor. Filmler veya TV sekmesine tıkladığınızda, bu kategorilere göre ayrı listeler görüyorsunuz. Listenin konumu, içeriklerin sizinle olan ilgisine göre değişiyor. İlk 10'a giren içeriklerde bir "Top 10" etiketi gösteriliyor, böylece diğer bölümler arasında kaydırırken de ilk 10'a girenleri görebiliyorsunuz.
Netflix daha önce de popüler içerikleri gösteren işlevlere sahipti, ancak ilk kez bunu içerikleri sıralayarak yapıyor. Yeni işlevin giderek kalabalık hale gelen akış piyasasında kullanıcıların ilgisini çekip çekmeyeceği merak konusu. Netflix'in şu an itibariyle 167 milyon ücretli üyesi bulunuyor.
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