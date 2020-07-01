Microsoft Edge, Önce İzin Almadan Bunu Yapıyor; Sonra İzin İstiyor

Microsoft'un web tarayıcısı Edge'in yer işaretlerini diğer tarayıcılarınızdan aldığı, aldıktan sonra ise izin istediği ortaya çıktı. Bu durum, doğal olarak kimsenin de hoşuna gitmedi.