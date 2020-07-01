Microsoft Edge, Önce İzin Almadan Bunu Yapıyor; Sonra İzin İstiyor

Microsoft'un web tarayıcısı Edge'in yer işaretlerini diğer tarayıcılarınızdan aldığı, aldıktan sonra ise izin istediği ortaya çıktı. Bu durum, doğal olarak kimsenin de hoşuna gitmedi.

Edge, Yer İşaretlerini İzinsiz Alıyor

Microsoft'un yeni Edge tarayıcısı, Chrome'un da üzerine kurulu olduğu Chromium açık kaynak projesini kullanıyor. Yeni web tarayıcısı, bu sayede Chrome'daki yer işaretlerini, geçmişi, parolaları kolayca kendi üzerine aktarabiliyor. Ancak bazı kullanıcılar, bunun izinsiz yapılmasından (haklı olarak) rahatsızlık duydu.

Reddit'teki birkaç kullanıcıya göre Edge'in Chrome ve Firefox'tan sizin izniniz olmadan veri alması bir problem teşkil ediyor. İzinleri yükleme sonrasında geri çekmeniz halinde veriler siliniyor. Windows Central'e bir açıklamada bulunan Microsoft, veriyi içe aktarmak için izin istemediğini, veriyi doğrudan aldığını ve saklamak isteyip istemediğinizi sorduğunu söyledi. Firmaya göre yükleme işlemini iptal etmeniz halinde kalan veriler, tamamen silinmeyebiliyor.

Veri yalnızca ilk yüklemede alındığından, Reddit'teki endişelerin aksine her güncelleme sonrasında alınınan veriyi silmeniz gerekmiyor.

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