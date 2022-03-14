Reklamsız Video İzlemeye İzin Veren YouTube Vanced Uygulaması Kapanıyor

Google'ın dava açmakla tehdit etmesi sonrasında YouTube Vanced uygulamasının geliştiricileri, uygulamayı kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Uygulama daha önce yüklemiş olan Android kullanıcılarında çalışmaya devam edecek, ancak güncelleme almayacak. Vanced üreticileri uygulamayı "kanuni nedenlerden dolayı" kapattıklarını açıkladı.
Vanced, özellikle YouTube kullanıcılarının Premium abonelik olmadan YouTube'daki tüm videoları reklamsız izlemesine imkan veren, Android için popüler bir üçüncü taraf YouTube uygulaması. Program ayrıca Android için resmi YouTube uygulamasında sunulmayan özelleştirmeler de içeriyordu.
Vanced üreticileri Telegram'da "Vanced durduruldu. Bunun duymak istediğiniz bir şey olmadığını biliyoruz, ancak yapmamız gereken bir şey. Vanced'in durdurulması hakkında bir açıklama yapması için Google'a ulaştık ve bir açıklama yapıldığında sizlere duyuracağız" dedi.
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