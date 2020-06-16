Resident Evil Oyunlarından, 24 Yıl Sonunda Gelen Büyük Başarı

Capcom hem kendisi, hem de hayatta kalma - korku türü için büyük bir başarıya ulaşmış durumda. PC Gamer'ın belirttiğine göre Resident Evil, 1996 yılındaki ilk yayımından itibaren 100 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Bu satışlar serinin üyeleri için detaylandırılmamış olsa da, Resident Evil 7'nin tek başına 7,5 milyon kopya sattığı biliniyor. Ayrıca Resident Evil 3 remake'i de ilk beş gün içerisinde 2 milyon kopya satmıştı.
Firma bu başarıyı birkaç farklı etkene bağlıyor; bunların en önemlisi de yeni oyunlar için "düzenli zaman tablosu". Başka bir deyişle Resident Evil markasının, uzun bir süre arka planda kalmasına izin verilmedi.
Görünene göre bu strateji yakın biz zaman içerisinde de sona ermeyecek. Bu yıl yayımlanan RE3 ve Resistance'ın yanı sıra, 2021 yılında PS5 ile Resident Evil: Village'ın da yayımlanmasını bekleyebilirsiniz. Geriye kalan tek soru ise, bu zombi serisinin nasıl devam edeceği.
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