Resident Evil Oyunlarından, 24 Yıl Sonunda Gelen Büyük Başarı

Capcom'un sevilen korku serisi Resident Evil, geride kalan 24 yıllık serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Ama bu başarı, burada kalacak gibi de görünmüyor.

16 Haziran 2020 00:02

Levent Öztürk