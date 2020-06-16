Resident Evil Oyunlarından, 24 Yıl Sonunda Gelen Büyük Başarı

Capcom'un sevilen korku serisi Resident Evil, geride kalan 24 yıllık serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Ama bu başarı, burada kalacak gibi de görünmüyor.

  • Levent Öztürk
Resident Evil, 100 milyonu aşmayı başardı
Capcom

Capcom hem kendisi, hem de hayatta kalma - korku türü için büyük bir başarıya ulaşmış durumda. PC Gamer'ın belirttiğine göre Resident Evil, 1996 yılındaki ilk yayımından itibaren 100 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Bu satışlar serinin üyeleri için detaylandırılmamış olsa da, Resident Evil 7'nin tek başına 7,5 milyon kopya sattığı biliniyor. Ayrıca Resident Evil 3 remake'i de ilk beş gün içerisinde 2 milyon kopya satmıştı.

Firma bu başarıyı birkaç farklı etkene bağlıyor; bunların en önemlisi de yeni oyunlar için "düzenli zaman tablosu". Başka bir deyişle Resident Evil markasının, uzun bir süre arka planda kalmasına izin verilmedi. 

Görünene göre bu strateji yakın biz zaman içerisinde de sona ermeyecek. Bu yıl yayımlanan RE3 ve Resistance'ın yanı sıra, 2021 yılında PS5 ile Resident Evil: Village'ın da yayımlanmasını bekleyebilirsiniz. Geriye kalan tek soru ise, bu zombi serisinin nasıl devam edeceği.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 18 Haziran 2020 aktüel kataloğunda bluetooth pikap, akıllı saat fırsatı
19 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Bakanlık rehberindeki belirtiler
PlayStation 5 Tasarımında Gözden Kaçan Küçük Detay
Android 11'den Güzel Yenilik: Telefonunuza Çöp Kutusu Geliyor
Yeni PS5 oyunu Stray: İnsanlığın bittiği robot dünyasında bir kedisiniz!
Corsair A500 Dual Fan CPU Cooler İncelemesi! Özellikleri ve Fiyatı!

 

 