Resident Evil Village Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

Capcom'un türü belirleyen hayatta kalma korku oyunu Resident Evil, 25. yıldönümüyle bugün muazzam bir dönüm noktasına ulaştı. Yıllar içinde, popüler seri 107 milyondan fazla birim sattı, video oyunlarının en ikonik karakterlerini ve oyun sistemlerini tanıttı ve oyunların ötesine geçerek eğlencenin bir mihenk taşı haline geldi. Oyun serisinin bir sonraki merakla beklenen versiyonu, 7 Mayıs 2021'de PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X " S, Xbox One, Steam ve Stadia'da dünya çapında yayınlanacak olan Resident Evil ™ Village ile yakında geliyor. Lansman öncesinde Capcom, yeni bir Resident Evil Showcase dijital etkinliğinin Nisan ayında geleceğini doğruladı ve yakında çıkacak olan çok oyunculu Resident Evil Re: Verse için açık beta testinin ayrıntılarını duyurdu.
Yeni oyun ayrıntıları, Nisan ayında yeni bir Resident Evil Showcase dijital etkinliğinde açıklanacak ve 7 Mayıs'ta Resident Evil Village piyasaya sürüldüğünde hayranlara kendilerini nelerin beklediğine dair bir bakış sunacak. Ocak'taki Resident Evil Showcase, önemli yeni oyun özellikleri , Resident Evil Village için karakterler ve diğer oyunların güncellemeleri hakkında bilgi verdi ve Nisan etkinliği, paylaşılacak yeni oyun içeriği ile 25. yıl dönümü haberleriyle devam edecek. Dijital etkinliğin zamanı ve nasıl katılabileceğiniz dahil olmak üzere yakında daha fazla bilgi için Twitter'daki resmi @RE_Games kanalını takip edin.
Hayranların en sevdiği kahramanlar ve biyolojik silahlardan oluşan all-star kadrosu, yaklaşan çok oyunculu Resident Evil Re: Verse deneyiminde Resident Evil'in 25. yılını kutlamak için bir araya geliyor. Resident Evil Re: Verse'de oyuncular insan karakterler olarak başlar, birbirlerini avlar ve haritaya dağılmış virüs şişelerini toplar. Dışarı çıkarıldıklarında, intikam almak için biyolojik silah olarak dirilirler. Ne kadar çok şişe toplarlarsa, biyo-silah dönüşümleri o kadar güçlü olacaktır - şişe toplama ve tam kapsamlı bir saldırı stratejisi arasında karar vermek oyuncuya kalacaktır. Bugün Capcom, PlayStation® 4, Xbox One ve Steam oyuncularının Resident Evil Re: Verse açık beta testine 7 – 11 Nisan arasında katılabileceklerini duyurdu. Önceki kapalı beta testine katılan ve oyunu hala donanımlarında yüklü olan oyuncular, açık beta yayınlandıktan sonra bir oyun güncellemesi aracılığıyla oynayabilirler. Yeni oyuncular, 5 Nisan'dan itibaren açık beta içeriğini önceden yükleyebilecek. Tüm açık beta katılımcılarının oynamak için kayıtlı bir Capcom ID'ye ihtiyacı olacak.
Resident Evil Village için ön siparişler, tüm platformlar için dijital Standart ve Deluxe Sürüm seçeneklerinin yanı sıra konsol oyuncuları için fiziksel Standart ve Koleksiyoncu Sürümü ile birlikte şimdi mevcut. Dijital Deluxe Sürüm, temel oyunu ve bir Samurai Edge silahı, Resident Evil 7 biohazard'dan esinlenen görüntü ekranı filtresi, teyp kaydedici kaydetme noktası seçeneği gibi ek oyun içi içerikten oluşan dijital bir " Trauma Pack" içerir. Fiziksel Collector's Edition, Deluxe Sürüm içeriğinin yanı sıra, franchise emektarı Chris Redfield'ın çarpıcı bir heykelini, bir SteelBook çantası, sanat kitabı, köyün kumaş bir haritası ve key art gösteren bir A4 baskısı içerir. Resident Evil Village, PlayStation 4'ten dijital PlayStation 5 sürümüne yükseltme yapmaya uygun olacak ve Xbox Series X " S ve Xbox One konsolları için Smart Delivery'yi destekleyecektir.
Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Stadia'da ayrı bir satın alma seçeneği olarak satışa sunulacak ve 1 Nisan 2021'den itibaren Stadia Pro ile ücretsiz olacak. Oyuncular ayrıca Resident Evil'in zengin kitaplığını 25. yıldönümünü kutlarken birden çok platformda çeşitli indirim promosyonlarıyla inceleyebilirler.
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