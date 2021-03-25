Resident Evil Village Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

Resident Evil Village ile yakında geliyor. Lansman öncesinde Capcom, yeni bir Resident Evil Showcase dijital etkinliğinin Nisan ayında geleceğini doğruladı ve yakında çıkacak olan çok oyunculu Resident Evil Re: Verse için açık beta testinin ayrıntılarını duyurdu.

Resident Evil Village Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

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