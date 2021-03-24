Qualcomm'dan Büyük Sürpriz Geliyor: Android'li Bir Switch'e Hazır Olun!

Nintendo Switch'in oyun pazarında büyük bir başarı yakalamasından bu yana, karma forma sahip olan Aya Neo veya GPD Win 3 gibi çeşitli cihazlar da ortaya çıktı. Bu çözümlerin pek çoğu Windows 10 ile çalışıyor ancak görünene göre bu durum yakında değişebilir. Android Police'ten David Ruddock'un söylediğine göre Qualcomm, Nintendo Switch'e fazlasıya benzeyecek olan kendi el konsolu üzerinde çalışıyor ve bu konsol Android ile – tam olarak Android 12 ile – sunulacak.
Şu anda konsolun 2022 yılı gibi erken denilebilecek bir zaman içerisinde yayımlanması planlanıyor ve Ruddock, bu konsolun Nintendo'nun konsolu ile büyük benzerlikler gösterdiğini söylüyor. Kenarlarında çıkartılabilen kontrol kolları olacak, tipik bir akıllı telefondan biraz daha kalın olması sayesinde donanımı için daha fazla alana sahip olacak. Ancak cihazın veya donanımın fotoğrafları paylaşılmış değil.
Ekranın boyutu da henüz doğrulanmış değil ancak 6,65 inç olduğu tahmin ediliyor. Doğal olarak Switch gibi bu konsolun da bir çeşit ekran çıkışına sahip olacağı söylenebilir ancak USB Type-C girişi mi yoksa mini-HDMI gibi başka bir bağlantı mı kullanacağı da belli değil.
Android 12 ile çalışmasının yanı sıra konsol özel bir arayüze sahip olacak ve Google hizmetlerini destekleyecek, yani Play Store üzerinden oyunlarınızı alabileceksiniz. Ayrıca Qualcomm, Epic Games Store'u da ön-yüklü olarak sunmayı planlıyor ve bu da oyunculara Fortnite ve diğer oyunlara erişim sağlayacak. Uygulama mağazası henüz bulunmuyor ancak Google, Android 12 ile beraber üçüncü taraf uygulama mağazalarını yüklemeyi kolaylaştıracağını söyledi ve bu yüzden de OS'nin yeni sürümünün ardından görüleceği tahmin edilebilir.
Özellikler açısından bakıldığında ise cihazın 2022'nin başlarında sunulacağı düşünülürse, Qualcomm'un Snapdragon 888'in varisi olarak duyuracağı çip setine sahip olacağı tahmin edilebilir ve her ne kadar bu cihaz 5G desteğine sahip olacak olsa da, daha eski X55 modemini kullanacak. Ayrıca cihazın herhangi bir telefon benzeri özelliğe sahip olmayacağı da söyleniyor ve 5G bağlantısı temel olarak oyun akışı ve online multiplayer için kullanılacak. Bunların yanı sıra cihaz, bir SD kart aracılığıyla genişletilebilen depolama, Bluetooth ve GPS ve çeşitli sensörlere sahip olacak.
Görünene göre Qualcomm, bu cihazı 300 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürmek istiyor, yani Switch ile benzer bir fiyatın peşinde. Ancak bu fiyatın 5G desteği ve çıkartılabilir kontroller gibi özellikleri içerip içermeyeceği belli değil. Ayrıca görünene göre Qualcomm direkt olarak Nintendo'ya rakip olmayı de hedeflemiyor ve diğer OEM'lerin kendi tasarımlarını geliştirmelerine ilham vermeyi amaçlıyor. Ancak tahmin edilen yayım tarihine kadar bu planların değişmesi mümkün olabilir.
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