Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?

Araştırmacılar, etrafımızı nasıl gördüğümüzü ve beynimizin nasıl çalıştığını herkese göstermek için, maske tabanlı bir "hepsini bul" bulmacası çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli ilginç.

  • Levent Öztürk
Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?
Tomi Um

Okuyucu Yorumları

Toplam 44 Yorum

15 tane var benece yani bide 20 karakter saçma olmuş

@04 Aralık 2020 11:10 Bende saydım bendede 15 tane çıktı çok haklısın

@06 Aralık 2020 18:17 29 tane bulan sadece ben miyim :'D

2 dakika içerisinde kolay bir şekilde bulabildim 24 tanesini de, basit bir bulmaca olmuş 30 saniye gibi bir kuralı yoksa eğer.

45 saniye içinde tüm maskeleri buldum.

ben buldum 24 maskeyide

@05 Aralık 2020 01:06 ben 27 tane buldum bence bu kadar :D

ben 21 tane buldum bu ne??

Dikkatli bakarsan 24 den azla karakter var.

2 dakikada buldum zor..

Ben 22 tane gördüm 23.yü buldum ama 24. nerde

buldum ahahah kolaydı

Sadece iki tanesini gözden kaçırmıştım. Ananas ve öndeki perde.

23 buldum noldu şimdi

21 tane var bence bu ne yav 20 karakter nedir

aaaa 21 tane saydım önceden sonra alttaki yazıyı okudum 24 tane buldum valla

ben 20 tane buldum diğer 4 tanesini bulamadım

ben 23 buldum cevabıda koymuşlar

20 tane buldum daha fazla var mı ki?

22 tane var dikkatli bakınnn

Hepsini söylemek isterdim ama bence 24 den fazla maske var gibi.Burası maske Cennetine dönmüş resmen,bu aile COVID 19 U yenebilir çok tedbirliler. Fareler bile insanlardan virüs kapmamak için maske takmışlar.

23 buldum 24 nereye kayboldun

bilemediniz kese kağıdının altında 50 lik kutuda vardı toplam 74 adet

22 tane buldum gerisini siz bulun

21 tane buldum ben . 18.1.2021

25 kesin ve net her yeri tek tek inceledim

23 maske bulabildim ben

bende 24 tanesini buldum?????????????????

Ben hepsini buldum zor ama beynimizi kullandığımız zaman buluyoruz

Ben 23 tane buldum başka bulamadım bulanlar yazsın lütfen

ben de kısa bir sürede bütün maskeleri buldum hiç zorlamadı.

100. denemede buldum

Bence çok kolaydı 24/24 yaptım.

21 tane buldum bende

23 tanesını 2dk içinde buldm basitmş :D

Ben 24 tane buldum alışveriş poşetini de iki tane var içindeki ayrıntı o kadar zoraki sadece o dikkat gerektiriyor kolaydı

sadece 21 tane bulabıldım

20 TANE BULDUM BEN İNŞALLAH 30 SN KURALI YOKTUR

ben bi saniyede buldum 25

22 tane buldum 2 tanesini bulamadım

26 tı tane buldum ben

13 yaşında çocuğum 23 tane buldum

roblox , minecraft ve brawl stars oynayan (+++) yazsın !!!!!!!!!!!!!????????

Hepsi çok kolaydı hepsini bulmuşum

Sen de yorum yaz

İstanbul nasıl akıllanıyor?

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Siber Dolandırıcılık Vakaları Yükselişte
Photoshop Artık Web Tarayıcısı Üzerinde de Kullanılabilecek!
Samsung'un Akıllı TV'lerde Kullandığı Tizen, Diğer Markalara da Geliyor!
Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?
Tesla Cybertruck'tan Son Derece Etkileyici, Yeni Bir Video Geldi!

 

 