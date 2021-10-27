Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?

Resimde yer alan 24 maskeyi bulabilir misiniz? Bu tür görevlerin deneyimli bulmaca çözücüler için bile zorlu olmasının bir sebebi var. Görüş alanımız içerisindeki her şeyi göremiyoruz. Daha doğrusu beynimiz buna izin vermiyor.
New York'taki SUNY Downstate Medical Center nörobilimcisi Susana Martinez-Conde'nin söylediğine göre beynimiz aynı anda sınırlı sayıda şeye odaklanıyor. Görsel korteklerimizdeki nöronlar sınırlı bant genişliğine sahip. Eğer her detayı görmeye çalışıyor olsalardı, ölüm-kalım detaylarını fark etmekte zorlanırdık. Bu yüzden de beyin görüşümüzü yönlendiriyor ve önemsiz cisimleri filtreliyor.
Eğer caddeden karşıya geçiyorsak, hislerimiz uçan bir kuştan veya yürüyen bir komşumuzdan ziyade bize doğru hızla gelen arabaya yönleniyor. Bu yüzden bazı detayları gözden kaçırabiliriz ancak en azından gördüklerimizi anlatmak için yaşayabilmemiz sağlanıyor.
Yukarıdaki bulmacayı çözmek için resmin tamamına bir kerede değil, daha ufak kısımlarına odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde beynimiz resmin en büyük kısımlarına kilitlenerek detayları görmemizi engelliyor.
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Okuyucu YorumlarıToplam 44 Yorum Giriş Yapın
15 tane var benece yani bide 20 karakter saçma olmuş
@04 Aralık 2020 11:10 Bende saydım bendede 15 tane çıktı çok haklısın
@06 Aralık 2020 18:17 29 tane bulan sadece ben miyim :'D
2 dakika içerisinde kolay bir şekilde bulabildim 24 tanesini de, basit bir bulmaca olmuş 30 saniye gibi bir kuralı yoksa eğer.
45 saniye içinde tüm maskeleri buldum.
ben buldum 24 maskeyide
@05 Aralık 2020 01:06 ben 27 tane buldum bence bu kadar :D
ben 21 tane buldum bu ne??
Dikkatli bakarsan 24 den azla karakter var.
2 dakikada buldum zor..
Ben 22 tane gördüm 23.yü buldum ama 24. nerde
buldum ahahah kolaydı
Sadece iki tanesini gözden kaçırmıştım. Ananas ve öndeki perde.
23 buldum noldu şimdi
21 tane var bence bu ne yav 20 karakter nedir
aaaa 21 tane saydım önceden sonra alttaki yazıyı okudum 24 tane buldum valla
ben 20 tane buldum diğer 4 tanesini bulamadım
ben 23 buldum cevabıda koymuşlar
20 tane buldum daha fazla var mı ki?
22 tane var dikkatli bakınnn
Hepsini söylemek isterdim ama bence 24 den fazla maske var gibi.Burası maske Cennetine dönmüş resmen,bu aile COVID 19 U yenebilir çok tedbirliler. Fareler bile insanlardan virüs kapmamak için maske takmışlar.
23 buldum 24 nereye kayboldun
bilemediniz kese kağıdının altında 50 lik kutuda vardı toplam 74 adet
22 tane buldum gerisini siz bulun
21 tane buldum ben . 18.1.2021
25 kesin ve net her yeri tek tek inceledim
23 maske bulabildim ben
bende 24 tanesini buldum?????????????????
Ben hepsini buldum zor ama beynimizi kullandığımız zaman buluyoruz
Ben 23 tane buldum başka bulamadım bulanlar yazsın lütfen
ben de kısa bir sürede bütün maskeleri buldum hiç zorlamadı.
100. denemede buldum
Bence çok kolaydı 24/24 yaptım.
21 tane buldum bende
23 tanesını 2dk içinde buldm basitmş :D
Ben 24 tane buldum alışveriş poşetini de iki tane var içindeki ayrıntı o kadar zoraki sadece o dikkat gerektiriyor kolaydı
sadece 21 tane bulabıldım
20 TANE BULDUM BEN İNŞALLAH 30 SN KURALI YOKTUR
ben bi saniyede buldum 25
22 tane buldum 2 tanesini bulamadım
26 tı tane buldum ben
13 yaşında çocuğum 23 tane buldum
roblox , minecraft ve brawl stars oynayan (+++) yazsın !!!!!!!!!!!!!????????
Hepsi çok kolaydı hepsini bulmuşum