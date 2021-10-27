Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?

Araştırmacılar, etrafımızı nasıl gördüğümüzü ve beynimizin nasıl çalıştığını herkese göstermek için, maske tabanlı bir "hepsini bul" bulmacası çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli ilginç.

27 Ekim 2021 15:08

Levent Öztürk