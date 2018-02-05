Resmi Samsung Galaxy S9 Kılıfları Görüldü
Resmi Samsung kılıfları, Gaşaxy S9 hakkında yeni detayları ortaya çıkardı.
Samsung, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı bu ay gerçekleşecek olan MWC 2018'de duyuracağını açıkladı. Telefonların resmi tanıtımlarını beklerken, ortaya çıkan yeni kılıflar, telefonların bazı özelliklerini doğruluyor.
Mobile Fun UK tarafından paylaşılan videoda Galaxy S9 ve S9 Plus için üretilen Samsung Clear View Standing Covers ürünü inceleniyor. Yeni Galaxy'ler için tasarlanmış olsa da bu kılıf Galaxy S8 ve S8 Plus'a da uyumlu görünüyor. Ancak telefonun arka yüzünde bulunan bazı ekipmanlar tam olarak hizzaya oturmuyor. Yani bazı küçük konumlandırma farkları dışında ebatlar olarak S9 bir önceki seriyle neredeyse tamamen aynı.
Bu kılıflar sayesinde S9'un tek kamera, S9 Plus'ın ise çift kameraya sahip olacağı söylentileri kesinliğe kavuştu. "The Camera. Reimagined" sloganı, tek lensli S9'un bile sınırları zorlayan kalitede fotoğraflar çekebileceğine işaret ediyor. Daha önce şirketin fotoğraf kalitesini arttırmak istediği ile ilgili röportajları da hatırlarsak, hem S9 hem de S9 Plus'tan muhteşem kameralar bekleyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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