Riot Games Valorant Şampiyonları Duyurdu

Riot Games geliştirdiği rekabetçi, 5'e 5, karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT için 2021 yılı boyunca devam edecek bir sezon uzunluğundaki VALORANT Şampiyonlar Turu'nu bugün tanıttı. Bu küresel tur süresince Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da turnuvalar düzenlenecek ve yıl sonunda küresel bir şampiyon galip gelecek.