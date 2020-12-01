Riot Games Valorant Şampiyonları Duyurdu

Twitch'te aynı anda 1.7 milyon izleyici rekoruna imza atan kapalı betanın ardından VALORANT hızla ivme kazanarak 2020'nin en hızlı büyüyen esporu olmayı başardı. Riot Games, 2021 yılı için de VALORANT esporu özelinde dev planlamalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek VALORANT Şampiyonlar Turu, Riot Games'in on yıllık endüstri liderliği deneyiminden yararlanarak VALORANT'a ivme kazandırmaya devam edecek.
VALORANT, küresel espora dönüşme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor
Riot Games Kıdemli Espor Direktörü Whalen Rozelle, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"VALORANT'ı hayranlarının tutkusuna yaraşır bir küresel espora dönüştürmek için sıradaki adımımız Şampiyonlar Turu'nu düzenlemek oldu. Oyuncular, takımlar, taraftarlar, işbirliği ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birkaç yıldır iletişimimizi sürdürüyorduk. Bu çabanın sonucunda ilk resmi sezonumuzu duyurmak bizi çok heyecanlandırıyor. Odak noktamız, yetenekli ve hayal gücü geniş oyuncuları ön plana çıkartmak olacak. Hem taraftarlar hem de oyuncular büyük ödüller görmek istedi. VALORANT Şampiyonlar Turu'nda da göreceğiniz tam olarak bu."
VALORANT Şampiyonlar Turu'nda Öncüler, Ustalar ve Şampiyonlar olmak üzere üç farklı turnuva aşaması bulunacak. Takımlar maceraya bölgelerindeki Öncüler etkinliklerinde yer alarak katılacak ve sonrasında uluslararası Ustalar etkinliklerine yükselecek. 2021'de düzenlenecek üç Ustalar etkinliğinde en iyi performansı gösteren takımlar, Şampiyonlar etkinliğinde mücadele edebilmek için puan toplayacak. Son aşamada tüm dünyadaki en iyi on altı takım, küresel şampiyon olmak için yarışacak.
Red Bull ve Secretlab Etkinliğin Kurucu Ortakları Oldu
Red Bull ve Secretlab, VALORANT Şampiyonlar Turu ve First Strike turnuvasını ilk andan beri destekleyen kurucu ortaklar arasında yer alıyor. Her iki kurum da Riot Games'in yürüttüğü espor etkinliklerini uzun bir süredir desteklemesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Red Bull, Red Bull Solo Q gibi espor oyuncularını öne çıkaran etkinlikler ve aktiviteler yapma konusunda deneyimli.
2020'nin en hızlı büyüyen esporu
Riot Games, haziran ayında 20'den fazla önde gelen etkinlik organizatörüyle iş birliği yaparak VALORANT Ignition Series'e imza atarak milyonlarca taraftarın ilgisini üzerinde toplamıştı. Ignition Series başarısının ardından Riot Games eylül ayında ilk resmi VALORANT turnuvası First Strike'ı duyurdu. First Strike; Kuzey Amerika, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye, Asya, Okyanusya, Brezilya ve Orta Doğu'da gerçekleşen yeteneğe dayalı eleme karşılaşmalarıyla her bölgenin en iyi takımlarını belirledi. Bu etkinlik 3-6 Aralık tarihleri arasında Twitch.tv ve diğer platformlarda yayınlanacak bir finalle sonlanacak. Galip gelen takımlar, ilk resmi ve bölgesel VALORANT şampiyonu olmakla iftihar etme ayrıcalığına sahip olacak.
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