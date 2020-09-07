Robert Downey Jr'dan, Iron Man Hayranlarına Kötü Haber

Robert Downey Jr., bir kez daha Marvel Evreni'nde Iron Man rolünü artık üstlenmeyeceğini söyleyerek, Iron Man hayranlarının son umudunu da bitirdi.

  • Levent Öztürk
Robert Downey Jr,. Artık Iron Man Olmayacak

Robert Downey Jr. pek çok kez tekrar etmiş olsa da, hayranları halen kendisine inanmak istemiyor. Aktör, Salı günü yaptığı açıklama ile bir kez daha Iron Man (Demir Adam) ve Marvel Sinematik Evreni'ni (MCU) geride bıraktığını belirtti. Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett ile SmartLess podcast'inde konuşan Downey, MCU'daki zamanının "bittiğini" bir kez daha tekrar etti.

Downey, milyarder Tony Stark ve süper kahraman kişiliği Iron Man'i ilk olarak MCU'daki ilk film olan, 2008 yılının Iron Man'inde oynamıştı. Karakteri son canlandırması ise 2019 yılındaki Avengers: End Game filminde olmuştu.

ComicBook.com'un bildirdiğine göre Downey, MCU'nun 4. Faz'ındaki ilk film olacak Black Widow'da çok kısa bir şekilde de olsa görünüyor. Filmin aslen 2020 Mayıs ayında yayınlanması bekleniyordu ancak Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 Kasım'a kadar ertelendi. ComicBook.com, bu görüntünün Captain America: Civil War'da Stark'ın Black Widow Natasha Romanoff'a kaçması için tavsiyede bulunduğu ve karakterin kendi filminin konusunu yaratan silinen bir sahne olabileceğini de belirtiyor.

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